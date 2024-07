Eccellenza – Il Cuneo svela gli ultimi colpi: c’è un arrivo a sorpresa!

Ricca di argomenti e spunti la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma (e di fatto, della stagione 2024-25) dell’AC Cuneo 1905 Olmo. Il club biancorosso non ha solo ufficializzato Luca Allasia come nuovo Presidente e successore, quindi, di Mauro Bernardi (nelle prossime ore il servizio completo su IDEAWEBTV), ma anche gli ultimi acquisti per la rosa di Eccellenza: dopo Simone Cavalieri, Federico Giraudo, Giuseppe Ponsat e Federico Giraudo, il DG Vercellone in persona ha annunciato gli ulteriori innesti, non senza sorprese.

Partiamo da due giovani: Ettore Giraudo e Raffaele Bosio. Giraudo, difensore classe 2006, è reduce dalla stagione con la Giovanile Centallo in Eccellenza; inoltre, si è laureato Campione d’Italia al Torneo delle Regioni 2024, con l’Under 19 del Piemonte-VdA; Bosio, invece, è un difensore classe 2004, cresciuto nel vivaio del Torino, ex Cheraschese e Bra.

La grande sorpresa, però, arriva da Dronero: è Daniele Galfrè. L’esperto centrocampista torna in biancorosso dopo una decade alla Pro Dronero, grande rivale dei biancorossi. Con il fu Cuneo, Galfrè giocò all’alba degli anni ’10 in Serie D e Serie C2, per lui anche un biennio al Bra. Colpo di spessore, esperienza e sostanza per la mediana di mister Carlo Rocca.