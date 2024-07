Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro vincitori nella Suzuki Rally Cup tra le strade del Rally Due Valli

Le strade veronesi portano fortuna a Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro, autori di una gara di assoluto valore sulle strade della quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, nonché quarto appuntamento della Suzuki Rally Cup. Per l’equipaggio portacolori della scuderia ALMA Racing, al via sulla Suzuki Swift Sport Hybrid, il primo successo stagionale all’interno della serie monomarca riservata alla casa giapponese, ottenuto dopo due secondi posti raggiunti nelle precedenti tappe, rispettivamente sulle strade del Rally del Salento e del Rally Regione Piemonte.

Una gara perfetta la loro, fin dai primi chilometri cronometrati, dove hanno raggiunto la leadership parziale senza più lasciarla fino sul podio di Verona. Una performance che permette al driver siciliano di rilanciarsi nella classifica di trofeo, visto il ritiro che ha fermato la corsa nelle battute iniziali di Sebastian Dallapiccola in coppia con Fabio Andrian, leader provvisorio di campionato alla vigilia della kermesse veronese. Tra gli altri equipaggi ALMA Racing classificati, troviamo la buona quarta posizione di Davide Bertini e Luca Vignolo, in crescita costante nelle ultime apparizioni. Si ferma in quinta posizione invece, la corsa di Samuele Santero e Nadir Bionaz, rallentati da qualche problema alla loro Suzuki. Per il giovane pilota langarolo, restano comunque i buoni parziali fatti segnare in alcuni momenti della gara, che lo hanno visto occupare il podio provvisorio in alcuni frangenti della competizione.

Tra gli altri, assenti Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, che ritroveremo al più presto durante la stagione.

La Suzuki Rally Cup si prende invece qualche settimana di riposo, prima di tornare con l’altro appuntamento piemontese sulle strade del Rally Lana, in programma i prossimi 19 e 20 luglio.

