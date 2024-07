Confesercenti: “Buon lavoro all’assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni”

“Confesercenti augura buon lavoro al neo assessore regionale al commercio Paolo Bongioanni. Speriamo di poterlo incontrare al più presto, per un confronto costruttivo, utile a valorizzare i tanti punti di forza di un settore che ha ancora ampi spazi di crescita nella nostra provincia, nonché esaminarne le criticità e poter così realizzarne un piano strategico per una crescita condivisa, sostenibile e proiettata verso il futuro”.

A congratularsi per il nuovo e prestigioso incarico di Paolo Bongioanni è il direttore generale di Confesercenti Cuneo Nadia dal Bono, che aggiunge: “Visto il periodo dei saldi, chiederemo subito uno slittamento di queste settimane di vendite scontate nel mese di agosto e non solo per il Piemonte ma anche per le regioni vicine come Lombardia, Valle D’Aosta, Liguria, onde evitare un esodo dei saldi in regioni limitrofe. Stiamo anche valutando di chiedere – prosegue il direttore dal Bono – un compenso economico per danno climatico e mancato incasso, per una vendita assolutamente sotto tono di capi estivi. Le aziende nel settore abbigliamento – conclude il direttore generale di Confesercenti – hanno necessità di essere tutelate, come accade negli altri settori e penso per esempio all’agricoltura, per mancati incassi per colpa di un clima avverso. E i saldi ravvicinati non fanno altro che danneggiare ulteriormente il settore”.