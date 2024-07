Promozione: un altro ex Cuneo (e Campione d’Italia) per il Busca

Il Busca 1920 conclude un’altra operazione nel segno della linea verde ma, anche della qualità Ufficiale infatti l’arrivo di Leonardo Chesta: terzino destro, classe 2005, arriva dall’AC Cuneo 1905 Olmo, raggiungendo così due altri ex biancorossi, Francesco Costa e Gabriele Bodino, anch’essi approdati recentemente alla corte di mister Francesco Perlo. Reduce dalle stagioni al “Paschiero”, Chesta si è laureato Campione d’Italia con il Piemonte-VdA Under 19, vincendo in terra ligure in Torneo delle Regioni 2024.