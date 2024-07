Il saviglianese Marco Buttieri è stato eletto presidente nazionale di ferdercasa

Il saviglianese Marco Buttieri, 47 anni, è il nuovo presidente nazionale di Federcasa, la Federazio­ne nazionale che rappresenta le 84 aziende regionali che gestiscono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex-IACP.

Amministratore, Buttieri, sul cui nome si è registrata un’ampia convergenza, vanta una vasta conoscenza dell’edilizia residenziale pubblica, essendo stato in passato presidente dell’Atc di Cuneo e poi vice presidente dell’Atc del Piemonte sud, che ricomprende le province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Commenta il neo presidente: «È un onore per me poter rappresentare una Federazio­ne così importante, avendo piena consapevolezza delle responsabilità che il ruolo richiede. La garanzia del mio impegno è confortata dall’unitarietà di un’assemblea e di colleghi che si sono espressi per acclamazione, con una percentuale di votanti mai registrata in passato, del 93% degli aventi diritto. I prossimi impegni saranno rivolti ad una crescente valorizzazione del ruolo di Federcasa presso ogni livello istituzionale, richiamando l’attenzione sulla questione dell’Imu che interessa i nostri Enti. Considerazione che non può prescindere dal ruolo sociale che le Atc svolgono e la cui azione è destinata ad essere implementata negli anni a venire. Accanto a ciò, sarà mia premura avviare la ricerca di nuove risorse che consentano interventi sul patrimonio oltre ad avviare un confronto sul rinnovo del contratto di lavoro. Solo lavorando in spirito di èquipe potremo affrontare queste sfide».