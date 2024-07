Il neivese Massimo Marasso ad un passo dall’Olimpo al Rally di Castiglione Torinese

“È stata una gara di grande spessore, nella quale avevo sperato di ottenere un risultato migliore. Ma così non è stato”. Un po’ si dispiace del risultato finale Massimo Marasso, che ha concluso undicesimo assoluto l’8°Rally di Castiglione Torinese, andato in scena domenica scorsa, 30 giugno nella collina torinese.

“In realtà non ho nulla da recriminare” sottolinea l’enologo di Neive. “Tutto ha funzionato perfettamente, Il fatto è che c’erano numerosissimi pretendenti alle posizioni nobili della classifica assoluta (l’elenco iscritti proponeva 23 equipaggi su vetture R5/Rally2 oltre una WRC) e quindi tutti a puntare in alto”.

Effettivamente la gara torinese ha prodotto una classifica molto corta e compatta ai vertici. “In 30” si trovano sei concorrenti fra la quinta e l’undicesima posizione, quella che ho occupato io” analizza Massimo Marasso, che ha affrontato la gara affiancato dal biellese Luca Pieri, sulla consueta Skoda Fabia evo, curata da Roger Tuning per i colori di Turismotor’s calzata Michelin. “Inizialmente ero molto soddisfatto, perché nella prima prova mattutina ho staccato l’ottavo tempo assoluto, a soli sei decimi da Elwis Chentre, che è il punto di riferimento per chi corre in Piemonte” commenta Marasso. “Poi però sono saliti alla ribalta i piloti che hanno conquistato il podio e le posizioni di prestigio nella classifica. E sono scivolato fuori dai migliori dieci”.

Pur non recriminando nulla, Massimo Marasso ha patito moltissimo il caldo che ha soffocato la collina torinese nella giornata di domenica. “In vettura si sono raggiunte temperature sahariane, ed era difficile stare dentro l’abitacolo trasformato in un forno”.

Marasso-Pieri hanno concluso la loro gara in undicesima posizione, mancando la top ten per 6”5 andata all’elvetico Olivier Burri, un pilota che in gennaio ha conquistato la 16esima piazza assoluta al Monte-Carlo mondiale.

Con il risultato di Castiglione Torinese Massimo Marasso consolida la terza piazza nel Michelin Trofeo Italia. “Il prossimo appuntamento di Coppa Rally di Zona-1 e Trofeo Michelin è il 37° Rally Lana, in programma Biella il 19-20 luglio, la gara di casa del mio navigatore Luca Pieri. Biella in quel periodo sarà un forno ancor più incandescente di Castiglione. Vedrò fra qualche giorno se essere presente. Al massimo mi farò invitare a cena da Luca e mi godrò la gara da spettatore”.

c.s.