Volley A1-A2/F: presentate le domande di iscrizione ai campionati 2024-25. Cuneo e Mondovì presenti

Si sono chiusi oggi, martedì 2 luglio, alle ore 12.00, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2024-25. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati, sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile le richieste di iscrizione dalle seguenti Società:

Serie A1 Femminile

• Agil Volley Novara (NO)

• Azzurra Volley Firenze (FI)

• Black Angels Perugia Volley (PG)

• Chieri ’76 Volleyball (TO)

• Cuneo Granda Volley (CN) richiedente titolo da VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Milano (MI)

• Roma Volley (RM)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• Volley Bergamo 1991 (BG)

• Volley Talmassons (UD)

Serie A2 Femminile

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Altino Volley (CH)

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Helvia Recina Volley Macerata (MC)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Pallavolo Castelfranco (PI) richiedente titolo da Pallavolo Castelfranco

• Pallavolo Concorezzo (MB)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG) richiedente titolo da Cuneo Granda Volley

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Polisportiva Csi Clai Imola (BO)

• Trentino Volley (TN)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volleyball Casalmaggiore (CR) richiedente titolo da Fo.Co.L. Volley Legnano

• Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD) richiedente titolo da Unione Volley Montecchio Maggiore

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Melendugno (LE)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo (CR)

Ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle Società di riserva per il ripescaggio in Serie A2:

• Volley Soverato (CZ)

La Commissione di Ammissione ai Campionati ha cominciato oggi i lavori di verifica. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2024/25 entro e non oltre il 12/07/2024.