Calcio – Piemonte: ecco le squadre con diritto di iscrizione alla Prima Categoria 2024-25

Con l’avvio ufficiale della nuova stagione, il Comitato Piemonte-VdA della LND ha diramato l’elenco delle squadre che hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 2024/2025.
Eccole nel dettaglio:
1. ATLETICO TORINO SSD AR.L.
2. COLLERETTO G.PEDANEA
3. FELIZZANO 1920
4. KL PERTUSA
5. LUSERNA
6. MOMO ATLETICO CALCIO
7. S.SECONDO A.S.D.
8. SPAZIO TALENT SOCCER
9. VALDILANA BIOGLIESE
10. VALDUGGIA CALCIO
11. VILLARBASSE
12. VILLASTELLONE CARIGNANO
– retrocesse dal Campionato di Promozione, al termine della stagione sportiva 2023/2024;
13. AGLIE VALLE SACRA
14. AGRANO SPORTIVA
15. AMA BRENTA CEVA
16. ANNONESE
17. AREA CALCIO ALBA ROERO
18. ATLETICO ACQUI F.B.C.
19. AURORACANOTTIERI PIZZERIE
20. AVIGLIANESE
21. AZZURRA
22. BAGNELLA CALCIO 1972
23. BARRACUDA
24. BEPPE VIOLA CALCIO
25. BISALTA
26. BOSCONERESE A.S.D.
27. BRICHERASIO BIBIANA
28. BUTTIGLIERESE 95
29. CALCIO VOGOGNA
30. CANNOBIESE 1906
31. CAPRIATESE
32. CARPIGNANO
33. CASELETTE
34. CASELLE CALCIO
35. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP
36. CIGLIANO CALCIO
37. CIT TURIN LDE
38. CORIO
39. COSTIGLIOLE F.C.
40. CUMIANA SPORT
41. DON BOSCO ASTI
42. EUROPA BEVINGROS ELEVEN
43. FOOTBALL CLUB VIGONE
44. FORTITUDO F.O.
45. FULVIUS 1908
46. GAGLIANICO C.S.I.
47. GRAVELLONA SAN PIETRO
48. IVREA BANCHETTE
49. JUNIOR TORRAZZA
50. LA VISCHESE
51. LIVORNO FERRARIS BIANZE
52. MAPPANESE
53. MARENE
54. MATHI LANZESE
55. MIRAFIORI A.S.D.
56. MONCALIERI CALCIO 1953
57. MONFERRATO
58. MURAZZO
59. NICHELINO HESPERIA
60. OLYMPIC COLLEGNO
61. ORBASSANO CALCIO
62. PEROSA A.S.D.
63. PIANEZZA
64. PIEDIMULERA
65. POL. FRUGAROLESE
66. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA
67. POLISPORTIVA GARINO
68. PONDERANO
69. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
70. PRO POLONGHERA
71. QUARONESE
72. RIVER 1951
73. ROSTA CALCIO
74. SALE
75. SAN BERNARDO
76. SAN MAURIZIO C.SE
77. SANT ALBANO
78. SANTHIA 1903
79. SERRAVALLESE 1922
80. SIZZANO
81. SPORTING CLUB
82. SPORTIVA NOLESE
83. TRE VALLI
84. TRECATE CALCIO
85. VALLE CERVO ANDORNO
86. VALLE ELVO
87. VALLE PO
88. VALVERMENAGNA
89. VARZESE
90. VDL FIANO PLUS
91. VENAUS
92. VIRTUS VERCELLI
93. VIRTUS VILLADOSSOLA
– regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2023/2024;
94. ASD POL. SPINETTESE 2013
95. BORGOLAVEZZARO
96. CANDIOLO
97. CIRIE CALCIO 1946
98. CRESCENTINESE
99. FONDOTOCE
100. G.A.R. REBAUDENGO
101. MEZZALUNACALCIO VILLANOVA
102. PIAZZA
103. PRO BROSSASCO
104. PRO PALAZZOLO
105. RIVER PLAINE
106. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
107. SAN BENIGNO
108. SAN GIORGIO TORINO
109. SOLERO
110. STELLA MARIS
111. TORRI BIELLESI A.S.D.
112. VIGUZZOLESE
– promosse dal Campionato di Seconda categoria, al termine della stagione sportiva 2023/2024.