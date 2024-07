Gallo: “Superata l’emergenza maltempo incontreremo gli amministratori della montagna ferita”

Il neo assessore regionale alla montagna Marco Gallo, dopo aver sentito il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla protezione civile Marco Gabusi, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà alle popolazioni delle valli di Lanzo e del Canavese nel Torinese e della Valle Anzasca nel Verbano duramente colpite dall’ondata di maltempo che ha investito con particolare violenza alcuni comuni, con una serie di frane e smottamenti che hanno compromesso anche i collegamenti stradali. Non appena l’emergenza sarà superata è intenzione dell’assessore organizzare un incontro con le Unioni montane Valli Orco e Soana, Valli di Lanzo e Valli dell’Ossola per fare un punto sulla montagna ferita, studiando eventuali interventi che vadano oltre quelli legati alla richiesta dello stato di emergenza avanzata dal presidente Cirio al capo della protezione civile Curcio. «Quella dei cambiamenti climatici è una delle sfide più complesse da affrontare soprattutto in una regione con un’orografia quale quella del Piemonte che spesso accentua i fenomeni, proprio come è avvenuto nelle ultime ore nel Canavese e nel Verbano rendendo più fragile la tenuta idrogeologica dell’intero sistema – dice Gallo -. Per questo credo sia importante fare squadra per dare forma a sinergie che rafforzino il territorio montano».

