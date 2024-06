Prosegue SÍ DI VENERE con uno spettacolo comico musicale bislacco e imprevedibile per voce e violoncello al femminile

Il 5 luglio a Dronero (CN), sotto l’Ala del teatro Iris, alle h 21:30, andrà in scena CONCERT JOUET, di e con Paola Lombardo e Paola Torsi e la regia di Luisella Tamietto. Si tratta di uno spettacolo comico musicale dove due personaggi bislacchi mettono in scena l’imprevedibile in un susseguirsi di situazioni al limite dell’assurdo con risvolti buffi e clowneschi.

La rassegna di teatro in piazza SÍ DI VENERE, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con il Comune di Busca (CN) e con il Comune di Dronero (CN), è giunta all’undicesima edizione e riconferma la sua vocazione accessibile con cinque serate a ingresso libero con affascinanti spettacoli di teatro strada per tutti i gusti.

L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità, ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione? CONCERT JOUET è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco, per voce e violoncello al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile, nel quale sono presenti incidenti con situazioni inevitabilmente comiche in un equilibrio costantemente in pericolo.

Un’esibizione strampalata che guarda al mondo dei personaggi clowneschi con fallimenti e riprese inaspettate fuorvianti, ma decisamente buffe e originali. CONCERT JOUET esordisce nel 2016 ottenendo da subito successo di pubblico e di critica. Selezionato dal Tofringe nel 2017, ha avuto numerosi riscontri di pubblico e critica. Nello stesso anno, ha effettuato oltre le 40 repliche. Da oltre 5 anni ha viaggiato per tutta la penisola, partecipando ad importanti festivals e rassegne teatrali e musicali. Nel febbraio 2018 ha vinto il premio del pubblico presso il teatro de LiNUTILE di Padova, premio sovvenzionato dal Comune di Padova e dalla Cassa di risparmio del Veneto.

SÍ DI VENERE vi aspetta con grandi artisti e artiste della strada provenienti da tutta Italia, per passare insieme un’estate di divertimento ed emozione!

5 luglio ore 21:30

Ala del Teatro Iris – Dronero

CONCERT JOUET Voce e ammenicoli Paola Lombardo

Violoncello Paola Torsi

Regia Luisella Tamietto

Tutti gli spettacoli sono ad INGRESSO LIBERO

In caso di pioggia gli spettacoli di Busca si terranno presso il Teatro Civico

Per info: Santibriganti Teatro: 011 645740 – [email protected] – santibriganti.it – Facebook e Instagram Comune di Busca: 0171 948621 – comune.busca.cn.it – Facebook e Instagram Comune di Dronero: 0171 917080 – comune.dronero.cn.it – Facebook e Instagram

I PROSSIMI APPUTAMENTI:

12 luglio Busca – Piazza della Rossa h. 21.30

iNperfetta

Di e con Paola Berton

iNperfetta è uno spettacolo di teatro-circo che esplora il significato di perfezione attraverso gli interrogativi che si pone la protagonista. L’artista rappresenta una passerella delle versioni di se stessa, tra maschere percepite e indossate, tra precisione maniacale, giocoleria, indecisione, manipolazione di oggetti, romanticismo e fallimenti. Una performance divertente e al contempo profonda.

———

19 luglio Busca – Piazza della Rossa h. 21.30

Unicycle Dream Man

Di e con Giorgio Bertolotti

L’ironia tagliente e la semplicità sono il filo conduttore di uno show dove si susseguono momenti di giocoleria frizzante, evoluzioni tecniche a cavallo di un monociclo gigante e uno strampalato spogliarello in equilibrio su una ruota che lascerà il pubblico, anche protagonista, a bocca aperta.

Spettacolo sorprendente e imprevedibile!

———

26 luglio Busca – Piazza della Rossa h. 21.30

G.A.S

Di e con Luca Macca e Simone Vaccari

Con il sostegno di Mittelfest 2022 In una tranquilla giornata estiva in un piccolo camping, si aggirano due strani soggetti. Una bombola e un fornello, due cassette e un telo cerato: quanto basta per stravolgere la giornata dei campeggiatori con comiche e assurde azioni.

Riusciranno i due clown a preparare un the caldo senza far esplodere nulla?