Lagemma venture «Saprà attrarre le migliori startup»

LaGemma Venture Srl è la nuova società d’investimenti nata a marzo 2024 a Cuneo, su impulso della Fondazione Crc, con l’obiettivo di creare un hub di investimenti e di crescita in provincia di Cuneo e capace di estendere la propria operatività a livello nazionale ed europeo. La mission di LaGemma Venture è attrarre in provincia le migliori start­up a livello italiano, per aiutarle a crescere all’interno di percorsi di accelerazione e investimento realizzati in collaborazione con partner riconosciuti. Capitali, risorse e mentoring sono le basi su cui LaGemma Venture opera per sviluppare percorsi finalizzati a far crescere il valore economico e sociale delle startup accelerate, con l’obiettivo di generare un impatto positivo sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale, coniugando in­no­vazione e responsabilità per promuove un miglior benessere sociale e salvaguardare l’ambiente.

Il Consiglio di Ammini­stra­zione de LaGemma Venture è costituito da Enrico Collidà (presidente), Carlo Comino e Claudia Martin (Consiglieri) e Gian Marco Genta (revisore contabile). A supporto del CdA si è insediato un Comi­tato tecnico consultivo presieduto da Roberto Giordana (Direttore Generale della Fondazione Crc) e formato da Bartolomeo Salomone (Pre­si­dente di Ferrero e Direttore Generale della Fondazione Ferrero), Davide Tinelli (Am­m­ini­stratore Delegato di Fondaco SGR), David Bassani e Andrea Galassi (General partners di Maia Ventures) e Laura Orestano (Ceo di SocialFare). Ad oggi, numerose aziende che hanno aderito come partner di LaGemma Venture: Fonti Alta Valle Po (Acqua Eva), Albertengo, Aurora Na­turale, Baladin, Bio Poplar, eViso AI for commodities, GAI, JoinFruit, Michelis, Mon­ge, Olimac, Rivoira Giovanni & Figli, San Ber­nardo, Golosità dal 1885 (Sebaste), Valgrana e Venchi.

LaGemma Venture metterà a disposizione conoscenze ed esperienze e investirà, nell’arco temporale di 4 anni, fino ad 1 milione di euro l’anno nelle startup selezionate per il programma di accelerazione.

LaGemma AgriFood24 For A Sustainable Planet è la prima call4future lanciata da La­Gemma Venture, in collaborazione con SocialFare IS Incubatore Certificato, per attrarre le migliori idee e far emergere il loro potenziale su quattro aree di sfida: agricoltura, filiera alimentare, alimentazione, economia circolare.

La call si rivolge a startup italiane nella fase seed, con un prototipo validato o con un modello di sostenibilità economica già sperimentato, cui offrire, oltre al programma di accelerazione, un investimento cash fino a 160mila euro in cambio di una quota del capitale sociale fino al 16% e l’accesso ad un prestigioso network di mentor e advisor.

La call4future LaGemma AgriFood24 è aperta fino al 29 settembre: sarà possibile candidarsi compilando il form disponibile sul sito www.lagemmaventure.it.

Nei mesi di ottobre e novembre le migliori startup candidate saranno sottoposte a colloqui tecnici e il Consiglio di Amministrazione de LaGem­ma Venture selezionerà entro fine novembre quelle in cui investire. Il programma di accelerazione partirà il 13 gennaio 2025 e si concluderà il 20 maggio 2025 con l’investor day.

«Ne LaGemma Venture i valori filantropici della Fonda­zione Crc si incontrano con il mondo delle imprese e della finanza, con l’obiettivo di far crescere realtà imprenditoriali capaci di diventare motore di cambiamento, coinvolgendo le giovani generazioni e investendo su innovazione e tecnologia nel settore dell’agrifood», commenta Mauro Gola, presidente della Fon­dazione Crc.

«La società, grazie all’investimento di parte del patrimonio della Fondazione, vuole generare impatto positivo, in termini di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale, e migliorare la qualità della vita delle persone partendo da un territorio naturalmente vocato all’agroalimentare».

«La provincia di Cuneo rappresenta un acceleratore naturale dell’agrifood: per questo motivo, LaGemma Venture ha scelto di lanciare la prima call proprio sull’agroalimentare. Grazie al grande capitale di conoscenza, di cui il nostro territorio è ricco, al sostegno delle personalità che compongono il nostro Comitato Scientifico e all’esperienza dei partner che hanno già aderito a questa iniziativa, siamo certi che potremo nei prossimi mesi individuare e sostenere la crescita di startup capaci di proporre soluzioni innovative alle sfide cruciali che l’agrifood si trova ad affrontare», commenta Enrico Collidà, presidente di LaGemma Venture.