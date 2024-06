A Venezia gli oscar ai giovani innovatori, un cuneese tra i finalisti

Per combattere gli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici, creare posti di lavoro e dare prospettive alle nuove generazioni arrivano le idee innovative dei giovani agricoltori italiani, con l’assegnazione degli Oscar Green alle imprese che più si sono distinte per garantire l’autosufficienza alimentare ed energetica e la sostenibilità delle produzioni.

L’appuntamento è per venerdì 28 giugno presso Riva dei Sette Martiri e Giardini Napoleonici, dalle ore 9, al Villaggio Coldiretti di Venezia, la grande kermesse contadina che porterà in laguna il meglio delle eccellenze del Made in Italy a tavola.

Al salone della creatività giovane, per il Piemonte ci sarà tra i finalisti nazionali il giovane imprenditore agricolo Giacomo Monge di Villafalletto, per la categoria “Impresa digitale”. Sostenibilità ambientale e rispetto del territorio sono i due principi cardine di Monge che, terminato il percorso di studi all’Istituto Tecnico Agrario di Verzuolo, si è insediato in azienda per portare avanti la sua grande passione per l’agricoltura.

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi.

Per l’occasione sarà presentata la prima indagine Coldiretti-Divulga su “L’impresa giovane in Italia” che fotografa la situazione dell’imprenditoria giovanile nel Paese.