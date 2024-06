Limone Piemonte: nel weekend il Festival del Trail Running

Sabato 29 e domenica 30 giugno Limone Piemonte ospita la prima edizione del Festival del Trail Running, un weekend dedicato agli amanti della corsa in montagna, che potranno sfidarsi in due spettacolari competizioni di iron trail in uno scenario tra i più suggestivi delle Alpi Marittime. Per la prima volta, infatti, due storiche gare podistiche dell’estate limonese, La Via dei Lupi e il Cro Trail, si svolgeranno nello stesso fine settimana.

Si parte sabato 29 giugno con la 15esima edizione dell’iron trail La Via dei Lupi, che si svolge lungo un percorso di 11 chilometri e 640 metri di dislivello positivo. A seguire i corridori ci sarà come testimonial d’eccezione Marco Olmo, una leggenda per tutti gli appassionati del trail running.

L’itinerario attraversa buona parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” fino alle piste della Riserva Bianca e ridiscendere lungo il vallone San Giovanni. La gara avrà inizio alle 17 come di consueto in Piazza del Municipio, che ospiterà anche l’arrivo dei concorrenti previsto a partire dalle 17.45. Seguirà alle 19 la premiazione.

Info e iscrizioni: www.laviadeilupi.com.

Domenica 30 giugno si terrà la 18esima edizione del Cro Trail, lungo un percorso di 43 chilometri e 3.000 metri di dislivello positivo tra Vernante e Limone.

La partenza è fissata alle 8 dalla Piazza del Municipio di Vernante; l’arrivo degli atleti in Piazza del Municipio a Limone è previsto a partire dalle 12. Dalle 16 ci saranno le premiazioni del Cro Trail e della combinata per chi partecipa ad entrambe le competizioni.

Queste due gare insieme rappresentano la tappa italiana del prestigioso One Hundred World Championship 2024 come special stage ed sono aperte ad atleti italiani e stranieri muniti di certificato medico agnostico in corso di validità.

Per l’occasione per tutto il fine settimana al Piazzale Nord di Limone saranno allestiti stand di articoli tecnici e di prodotti agroalimentari di aziende locali.

Accanto agli eventi sportivi del weekend, sabato 29 giugno alle 16 la Biblioteca-Museo dello Sci propone un laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni dal titolo “Basta! Ci ribelliamo!”. I partecipanti potranno assistere alla lettura animata del libro “Pastelli ribelli” di Drew Daywalt con le illustrazioni di Oliver Jeffers, per poi sperimentare il gioco cinese Tamgram.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: [email protected].

Domenica 30 giugno è in programma un’escursione verso Punta Mirauda con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di 650 metri di dislivello e circa 3 ore di risalita, dedicato agli appassionati dell’outdoor, che durante il tragitto attraverseranno una vecchia borgata, un colletto e un crinale panoramico e soleggiato.

Ritrovo alle 9.00 nei pressi dei Casali Barat, in località Cascina Rossa; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15-15.30. L’itinerario, classificato come Escursionistico, è adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all’attività fisica e alla camminata in montagna.

È consigliato indossare scarponcini o scarpe da ginnastica con una buona suola, kway, abbigliamento comodo, zainetto con borraccia e pranzo al sacco.

Il costo dell’escursione è di 15euro a persona (previsti sconti per ragazzi e famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – mail: [email protected].

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it).

