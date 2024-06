Lanciato a Bruxelles il progetto europeo Care4Skills, dedicato alle competenze nell’assistenza a lungo termine

Il 23 maggio, a Bruxelles, è stato ufficialmente lanciato il progetto Care4Skills, co-finanziato dall’Unione Europea, dedicato allo sviluppo delle competenze dei professionisti coinvolti nell’assistenza a lungo termine. Il progetto, capitanato dall’ Associazione europea dei fornitori di servizi per persone con disabilità (EASPD), coinvolge 27 partner, provenienti da 10 paesi – per l’Italia, Apro Formazione e AIAS Bologna.

Il progetto Care4Skills (letteralmente “Curare le competenze”) è la prima attività del partenariato sulle competenze nell’assistenza a lungo termine, nato nel 2023 dalla collaborazione di sei organizzazioni europee (Associazione europea dei fornitori di servizi per persone con disabilità -EASPD, Servizi sociali europei -SSE, Rete europea sull’invecchiamento – EAN, Associazione europea degli istituti di formazione professionale – EVBB, Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici – EPSU e Federazione dei datori di lavoro sociali europei), e riconosce l’impatto significativo della trasformazione digitale e la crescente domanda di assistenza incentrata sulla persona all’interno del settore.

Con gli altri 25 partner internazionali, Apro Formazione e AIAS Bologna si impegneranno per i prossimi 4 anni a fornire:

• L’erogazione rapida di formazione sulle competenze digitali e di assistenza centrata sulla persona agli operatori LTC, aggiornando il materiale formativo esistente, come il Certificato Europeo di Assistenza.

• Ricerca nazionale e intereuropea che identifica gli scenari futuri per il settore LTC, l’impatto di questi scenari sui profili professionali e sui posti di lavoro, nonché le esigenze e le carenze di competenze per la forza lavoro.

• Sviluppo e sperimentazione di programmi di studio transeuropei su queste esigenze e lacune di competenze, con particolare attenzione alle competenze digitali e di assistenza centrata sulla persona. Questi curricula saranno resi disponibili gratuitamente attraverso piattaforme di e-learning in più lingue.

• L’avvio di un processo di convalida e certificazione dei curricula a livello nazionale.

• Sviluppo di una strategia europea per il miglioramento delle competenze nell’assistenza a lungo termine.

• Il rafforzamento della Partnership for Skills in Long-Term Care per includere il maggior numero di stakeholder in questa iniziativa e raggiungere il maggior numero possibile di professionisti in LTC.

Le 6 reti europee coinvolte sono l’EASPD, la Rete europea dell’invecchiamento, Social Services Europe, la Federazione dei datori di lavoro sociali europei, la Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici e l’Associazione europea degli istituti di formazione professionale. Il progetto comprende anche altre 21 organizzazioni nazionali in Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Spagna (tra cui molti membri dell’EASPD).

Celebrando l’inizio del progetto, Thomas Bignal – Segretario generale dell’EASPD – ha dichiarato:

“Le persone con disabilità e gli anziani vogliono che l’assistenza che ricevono risponda ai loro desideri e alle loro esigenze individuali. Vogliono anche sapere quali tecnologie possono aiutarli a vivere in modo più indipendente. Tuttavia, gli operatori dell’assistenza a lungo termine tendono ad essere poco formati su come fornire tali servizi. Care4Skills cambierà questa situazione sviluppando percorsi di formazione all’avanguardia a livello europeo fruibili da centinaia di migliaia di lavoratori in tutta Europa. Se realizzeremo le nostre ambizioni, Care4Skills significherà una migliore qualità dell’assistenza e del supporto e migliori posti di lavoro per coloro che forniscono questi servizi”.

Apro Formazione, già impegnata con il progetto Care about IT nell’aggiornamento dei percorsi di formazione per gli operatori socio-sanitari nell’ambito della sanità digitale, non poteva che unirsi al partenariato, come snodo tra la rete europea e quella territoriale.

CARE4Skills IN BREVE

Care4Skills è un progetto concepito per rispondere alle esigenze di formazione della forza lavoro nel settore dell’assistenza a lungo termine (LTC), al fine di affrontare le sfide attuali e future.

Il progetto nasce come prima attività del partenariato sulle competenze nell’assistenza a lungo termine, nato nel 2023, e riconosce l’impatto significativo della trasformazione digitale e la crescente domanda di assistenza incentrata sulla persona all’interno del settore.

Il progetto Care4Skills mira a creare una forza lavoro LTC più solida e adattabile in tutta Europa, preparata a fornire un’assistenza di alta qualità e incentrata sulla persona in un ambiente sempre più digitalizzato.

Finalità

• Formare il capitale umano del settore LTC per dotarlo delle competenze necessarie ad affrontare efficacemente l’evoluzione del settore.

• Incoraggiare e facilitare le trasformazioni digitali e dell’assistenza incentrata sulla persona che stanno cambiando il settore LTC.

Principali gruppi target

• Assistenti e responsabili dei servizi sociali

• Professionisti del settore infermieristico

• Operatori socio-sanitari

Obiettivi

• Fornire opportunità di formazione immediata per affrontare rapidamente le carenze di competenze, causate dalla pandemia e dal rapido avanzamento della digitalizzazione.

• Individuare e analizzare le esigenze di competenze attuali e future nel settore LTC, tenendo conto dell’attuale evoluzione delle pratiche assistenziali e dei progressi tecnologici.

• Sviluppare e implementare nuovi curricula modulari di Istruzione e Formazione Professionale (IFP), concepiti per colmare le carenze di competenze individuate e soddisfare i profili professionali emergenti nel settore LTC.

• Creare una solida strategia settoriale per le competenze che guidi il settore LTC europeo ad affrontare efficacemente le sfide identificate, a promuovere l’innovazione e l’eccellenza nell’erogazione delle cure.

Finanziamento della Commissione Europea 3.998.289 €

Durata 4 anni (2024-2028)

APRO HEALTHCARE, il settore di Apro Formazione dedicato all’ambito socio-sanitario, può vantare un’esperienza ventennale nella formazione professionale degli operatori-socio-sanitari ‒ sono 2.500 i corsisti che in questi anni hanno ottenuto la qualifica professionale nella sede di Alba ‒ grazie anche alla collaborazione consolidata con l’ASL CN2 e il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe e Roero.

Dal 2020, inoltre, presso l’istituto è possibile ottenere anche la qualifica di “Assistente Familiare” standardizzata dalla Regione Piemonte.

Per rispondere alle esigenze di aggiornamento e perfezionamento delle competenze degli operatori del settore e adempiere alla normativa vigente dell’accreditamento regionale delle R.S.A., APRO attiva annualmente anche corsi di formazione per gli addetti delle strutture socio-sanitarie, attraverso il fondo interprofessionale FON.DER.

