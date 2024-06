A Mondovì si presenta il nuovo romanzo di Antonio Fusco

Sarà l’accogliente giardino della Biblioteca Civica di Mondovì ad ospitare, il prossimo 28 giugno alle ore 17.30, la presentazione del nuovo romanzo di Antonio Fusco “La scomparsa di Elisa Ohlsen”. Napoletano d’origine e pistoiese d’adozione, Antonio Fusco è un dirigente della Polizia di Stato che ha esordito nel mondo della letteratura nel 2014 con il noir “Ogni giorno ha il suo male” (Giunti editore), a cui hanno fatto seguito altri cinque capitoli aventi come protagonista il commissario Tommaso Casabona.

Dal 2021, invece, la penna di Fusco ha delineato il profilo dell’ispettore Massimo Valeri con “Quando volevamo fermare il mondo” (Giunti editore) e “Io sono l’indiano” (Rizzoli). “La scomparsa di Elisa Ohlsen”, da poco in libreria sempre per Rizzoli e terzo capitolo della “saga Valeri”, ruota attorno al ritrovamento di un cadavere mummificato di una giovane donna all’Idroscalo di Ostia. La vittima portava al dito un anello simile a quello che indossava Elisa quando, all’età di diciassette anni, svanì nel nulla in un pomeriggio di settembre mentre passeggiava nei boschi che costeggiano il lago di Albano.

A dialogare con Antonio Fusco saranno Marco Picco della libreria “Confabula” e Chiara Bracco, dipendente della Biblioteca Civica. Ingresso libero; in caso di maltempo l’evento si terrà nei locali interni. Per eventuali informazioni: 0174.43003; [email protected].