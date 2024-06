Dopo un inizio allegro e scoppiettante, la rassegna teatrale estiva Storie Destate continua sabato 29 giugno sempre alle ore 21.30 con la nuova commedia “The Terminal” a cura della compagnia teatrale La Ribalta di Novara. Lo spettacolo rientra nella collaborazione tra Teatro del Marchesato e UILT Piemonte APS nella prima edizione di “InFesTanti”, una rassegna di teatro che dia spazio alle giovani compagnie, infatti i quattro spettacoli in programma hanno un cast di soli attori under 35.

“The Terminal” è una commedia musicale in cui il ritmo frenetico non lascerà un attimo di respiro agli spettatori: sul palco nove giovani attori e attrici si alterneranno in recitazione, musica e balli in un vortice di allegria e spensieratezza. Lo spettacolo è ambientato in un aeroporto, «uno dei non luoghi per definizione» – spiega il regista Robi Lombardi – «che si fa da palcoscenico all’intreccio continuo fra personaggio e attore». I personaggi, che diversamente forse non si sarebbero mai incontrati, condividono frammenti della loro vita e quotidianità mentre aspettano di decollare, colorando la scena di imprevedibili e divertentissimi episodi, mentre una piccola bugia finirà per condizionare l’intera trama.

“The Terminal” è in scena sabato 29 giugno alle ore 21.30 nel cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM in via Dell’Annunziata 1\B. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio WhatsApp. È consigliabile prenotare perché i posti sono limitati.

Il costo del biglietto è di 8 euro l’intero e 5 euro il ridotto. La rassegna estiva Storie Destate ha il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso e si svolge in collaborazione con UILT Piemonte APS, l’APM di Saluzzo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Cuneo.