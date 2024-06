Ginnastica Saluzzo presente al Collegiale Regionale delle Allieve Gold

Lo scorso lunedì 17 giugno, a Chivasso, si è tenuto il Collegiale Regionale per la Valutazione delle Allieve Gold 1/2/3 (annate 2013/14/15), organizzato dal Comitato Piemonte e Valle D’Aosta e affidato alla Sonia Patella di Olimpia Senago, tutor nazionale lombarda.

Tra le 15 ragazze selezionate per la Ginnastica Saluzzo Libertas Martina Fuso, la più giovane presente. Come riserva era stata convocata anche Maria Vittoria Napodano che poi non ha partecipato in quanto l’infortunata che avrebbe sostituito è riuscita ad esser presente.

“Martina si è fatta notare per le sue doti – racconta Marta Giuliano che l’ha accompagnata – a questa età la differenza si vede, due anni sono tanti, sappiamo che c’è molto da lavorare ma siamo soddisfatte di quanto fatto finora.”

