Calcio – Piemonte: ufficiali le date di iscrizione ai campionati regionali e provinciali 2024-25

DATE ISCRIZIONI CAMPIONATI

5 LUGLIO-11 LUGLIO 2024 Eccellenza – Promozione – Prima categoria – Under 19 Regionale – Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria

5 LUGLIO-18 LUGLIO 2024 Seconda categoriaSerie C1 Calcio a Cinque Serie C2 Calcio a Cinque Under 17 Reg. – Under 15 Reg.– Under 16 Reg.

5 LUGLIO-4 SETTEMBRE 2024 Terza categoria – Terza categoria Under 21 – Terza categoria Under 19 – Terza categoria Over 30 – Terza categoria Over 35 –Under 19 Provinciale – Eccellenza Femminile – Promozione Femminile – Femminile Juniores – Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria – Coppa Piemonte Valle d’Aosta Calcio Femminile –UNDER 25 Riserve – Fasi di qualificaz. under 14 Regionale SGS PROVINCIALE – Under 18