Bra, il calendario completo degli eventi di luglio e agosto in città

Mostra: “Panorami oltrelinea”

13 GIUGNO – 7 LUGLIO

Movicentro

A cura del gruppo Antidoto, una mostra introspettiva di artisti con opere narranti il concetto di limite ed il suo superamento attraverso la propria esperienza. Per info tel. 0172.430185 – [email protected].

Laboratori estivi a Palazzo Traversa

GIUGNO – LUGLIO //

Palazzo Traversa

Ritornano i laboratori estivi per bambini a Palazzo Traversa. Il Museo civico di archeologia, storia e arte offre infatti per i mesi di giugno e luglio due appuntamenti settimanali dedicati ai giovani dai 6 ai 12 anni. I laboratori si tengono tutti i mercoledì e giovedì mattina dalle 9 alle 12 al costo di 5 euro a mattinata. Di seguito il calendario degli appuntamenti: 3-4 luglio: Manipolando. Un laboratorio creativo che attraverso il gioco permetterà di sperimentare con l’argilla nuove tecniche espressive, per dare forma a manufatti originali. 10-11 luglio: Monet in scatola. Partendo dall’attenta osservazione del dipinto Le Ninfee di Claude Monet, i partecipanti si soffermeranno sui colori che lo caratterizzano, per poi provare a riprodurli con materiali diversi all’interno delle loro scatole. 17-18 luglio: Timbri e texture in forma di libro. Verrà realizzato un bellissimo libro senza parole, ispirato ai “libri illeggibili” di Bruno Munari, creando timbri e texture del tutto originali. 24-25 luglio: Totem. Sai che cos’è un animale totemico? Lo scoprirai nel corso di questo laboratorio tramite la sperimentazione di numerosi materiali e tecniche, che ci permetteranno di dare forma ad una grande opera collettiva. I posti sono limitati e per questo è necessaria la prenotazione chiamando lo 0172.423880 o scrivendo a [email protected].

“Incontrarsi intorno ad un libro”

1 LUGLIO // ORE 17

Piazza Fenoglio – Area verde

La biblioteca arriva pedalando al parco con letture animate e prestiti per bambini e famiglie. Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo , sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Incontri letterari

3° LUGLIO // ORE 21

Palazzo Mathis

Ogni primo mercoledì del mese, da giugno a settembre, a Bra l’appuntamento è con “Incontri a Palazzo”, la rassegna estiva di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune. Incontro con l’autore Enrico Pandiani che presenta “Naufragio”, ed. Rizzoli. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – [email protected].

Cinema all’aperto

4 LUGLIO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Palazzina LAF”: Ilva di Taranto, 1997. Caterino lavora nell’industria

siderurgica come semplice operaio, finché un giorno i suoi capi decidono di farne una spia che individui gli operai da licenziare. Il suo lavoro di indagine lo porterà però dalla parte dei suoi colleghi, che relegati come “scomodi” nella Palazzina Laf, gli faranno capire che in realtà non è tutto come gli è stato raccontato. Durata 99 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Esposizione: “I Carbonai di Serra San Bruno”

6/28 LUGLIO

Palazzo Mathis

Le immagini di questa raccolta, presentate dalla fotografa Maria Mesiano, hanno l’intento di raccontare in maniera antropologica una delle attività che vengono ancora svolte in Calabria: la produzione di carbone vegetale. I carbonai che vivono e lavorano tutt’oggi nei territori di Serra San Bruno praticano ancora questo antico mestiere che richiede sacrificio, pazienza, cura e maestranza. Inaugurazione 6 luglio ore 17 Per info tel. 0172.430185 – [email protected].

“Incontrarsi intorno ad un libro”

8 LUGLIO // ORE 17

Quartiere Madonna dei Fiori – Parco Giochi

La biblioteca arriva pedalando al parco con letture animate e prestiti per bambini e famiglie. Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo , sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Cinema all’aperto

11 LUGLIO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “C’è ancora domani”: nella Roma del Dopoguerra si vede la sconfitta degli italiani e l’occupazione degli alleati. Delia, sposata con Ivano, viene percossa e svilita quotidianamente. La sua amicizia con Marisa però la solleva dalla pesantezza delle giornate. Un giorno Delia incontra un soldato afroamericano e lui la ringrazia con del cioccolato, gesto che li renderà amici oltre le barriere linguistiche, oltre che aprirle gli occhi sulla sua situazione che cambierà soltanto in seguito. Durata 118 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Mostra internazionale canina

14 LUGLIO // DALLE ORE 9

Piazza Giolitti

Esposizione internazionale canina a cura di Cacib, Gruppo Cinofilo Langhe e Roero e della Delegazione Enci di Alba.

Attraverso Festival presenta Gianrico Carofiglio

15 LUGLIO // ORE 21

Cortile di Palazzo Traversa

“Negoziare con le ombre”: primo appuntamento di Attraverso Festival con Gianrico Carofiglio che sarà ospite nella cornice medievale di Palazzo Traversa. Ore 21.00. Biglietti acquistabili sul sito www.attraversofestival.it.

Vi-Bra-Zioni

16/20 LUGLIO //

Giardini della Rocca e parco della Zizzola

Nuovo festival di danza contemporanea con lezioni a cura di artisti internazionali, workshop a cielo aperto, incontri e approfondimenti. Lo spettacolo finale che si terrà il 20 luglio sarà ospitato dal Parco della Zizzola. Iniziativa a cura di Diana Cardillo e ArteDanza di Donatella Poggio.

Cinema all’aperto

18 LUGLIO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Assassinio a Venezia”: Hercule Poirot ha perso la fede in Dio e nell’umanità e dopo la Guerra si ritira a Venezia dove fa una vita privata molto solitaria. Un giorno però una sua vecchia amica gli propone di partecipare ad una festa con seduta spiritica in cui contattano una ragazza morta suicida poco tempo prima. Poirot viene ingannato e quasi affogato, così dopo l’intervento della polizia inizia a risolvere il caso, anche se non crede nel paranormale, finendo poi per cambiare le sue convinzioni.. Durata 103 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Attraverso Festival presenta Max Gazzè

23 LUGLIO // ORE 21

Parco della Zizzola

Secondo appuntamento di Attraverso Festival con Max Gazzè che porterà il suo “Interludio”, legato all’Amor Fabulas Tour 2024, per un concerto in acustica di brani famosi e meno famosi del proprio repertorio. Ore 21.00. Biglietti acquistabili sul sito www.attraversofestival.it.

“Incontrarsi intorno ad un libro”

22 LUGLIO // ORE 17

Via Sobrero – Area verde

La biblioteca arriva pedalando al parco con letture animate e prestiti per bambini e famiglie. Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo , sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Cinema all’aperto

25 LUGLIO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Perfect days”: Hirayama conduce un’esistenza semplice, tranquilla e serena. Accanto al suo lavoro di netturbino a Tokio, porta avanti le sue passioni come l’arte e la musica. In un clima molto rilassato la sua vita scorre senza intoppi, finché qualche incontro inaspettato rivela gradualmente il suo passato, scoprendo pian piano la bellezza del mondo che ci circonda, in una riflessione commovente. Durata 125 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Buratinarte

27-28 LUGLIO //

Giardini della Rocca

Una due giorni di teatro per ragazzi con spettacoli sabato sera alle ore 21.30, domenica mattina alle ore 11.00 e domenica pomeriggio alle ore 18.00. Una vera e propria full immersion tra i professionisti dello spettacolo per i più giovani. Ingresso gratuito.

“Incontrarsi intorno ad un libro”

29 LUGLIO // ORE 17

Via Piumati – Area verde

La biblioteca arriva pedalando al parco con letture animate e prestiti per bambini e famiglie. Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo , sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Teatro: “Nostra Dea”

30 LUGLIO // ORE 21

Giardini della Rocca

La compagnia del Teatro del Poi esce dalle proprie quinte per approdare ai Giardini Belvedere, con uno spettacolo che racconta di Dea, incapace di definire un proprio carattere se non in base agli abiti che indossa. Un’opera che attinge dallo stile “pirandelliano”, dalla farsa e dal grottesco, che però sfocia nella pièce comica. Ore 21.00 – ingresso gratuito.

Musica: “Cherasco classica”

31 LUGLIO // ORE 21

Agenzia di Pollenzo

Edo Dadone e Laura Bersani ospiti a Pollenzo per la rassegna di virtuosismo musicale itinerante “Cherasco Classica”, per un concerto che si terrà presso le Tavole Accademiche dell’Agenzia. Ore 21.00 – ingresso gratuito.

Opera in piazza. “Tosca”

1° AGOSTO // ORE 21,30

Piazza Caduti per la Libertà

Immancabile appuntamento con l’Opera in Piazza. Le quinte barocche di Piazza Caduti per la Libertà ospiteranno il capolavoro di Giacomo Puccini nel centenario della morte del grande compositore. Ore 21.00 – biglietti a 10 euro. Info e prenotazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected].

Cinema all’aperto

1 AGOSTO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Wonka”: Hirayama conduce un’esistenza semplice, tranquilla e serena. Accanto al suo lavoro di netturbino a Tokio, porta avanti le sue passioni come l’arte e la musica. In un clima molto rilassato la sua vita scorre senza intoppi, finché qualche incontro inaspettato rivela gradualmente il suo passato, scoprendo pian piano la bellezza del mondo che ci circonda, in una riflessione commovente. Durata 117 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Musica: “Suoni dalle colline”

2 AGOSTO // ORE 21

Giardini della Rocca

Diciottesimo appuntamento con la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Alba Music Festival. Ore 21.00 – ingresso gratuito.

Tango ai giardini

3/24 AGOSTO // ORE 21

Giardini della Rocca

Torna il tradizionale appuntamento con i maestri di tango ai Giardini Belvedere, per quattro sabati di musica, spettacolo e danza all’aria aperta.

Incontri letterari

7 AGOSTO // ORE 21

Palazzo Mathis

Ogni primo mercoledì del mese, da giugno a settembre, a Bra l’appuntamento è con “Incontri a Palazzo”, la rassegna estiva di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune. Dialoghi sul giallo. Incontro con l’autore Paolo Domenico Montaldo che presenta “Il Commissario Incantalupo. Risposta sbagliata”, ed. Yowras Editrice. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – [email protected].

Cinema all’aperto

8 AGOSTO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Cento domeniche”: Antonio, ex-tornitore, è riuscito con i risparmi di una vita a crearsi una piccola bolla di felicità. Gioca a bocce, si prende cura della madre, ha un’amante e quindi una vita normale. La figlia Emilia ed il fidanzato decidono di sposarsi, così Antonio decide di sobbarcarsi di tutte le spese del matrimonio ritirando i suoi risparmi. Il banchiere però lo convince a investire in azioni che miseramente falliscono. Antonio decide di recarsi in banca armato per richiedere indietro i suoi risparmi, ma non viene ascoltato ed anzi accusato… Durata 94 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Festival del liscio

9 AGOSTO/7 SETTEMBRE // ORE 21

Quartiere Madonna Fiori

Torna l’ “Estate…a Bra” in compagnia del ballo liscio tutti i venerdì sera dal 9 al 30 agosto, con un ultimo appuntamento sabato 7 settembre.

Ferragosto con la Multivisione

15 AGOSTO // ORE 21

Museo Craveri

Le emozioni della Multivisione accompagneranno anche quest’anno il Ferragosto braidese. Lo spettacolo di musica e immagini andrà in scena martedì 15 agosto alle 21, all’interno del giardino del Museo Civico Craveri di Storia Naturale. Evento a cura di Roberto Tibaldi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cinema all’aperto

15 AGOSTO // ORE 21,30

Palazzo Traversa

Proiezione del film “Un altro Ferragosto”: Molino-Mazzalupi, Sandro sta per morire, suo figlio Altiero è sposato con un fotomodello e decide di chiamare gli amici del padre per una vacanza nella loro Ventotene. Negli stessi giorni però la cittadina è invasa da giornalisti e arrampicatori sociali per il matrimonio della star del web Sabry Mazzalupi. Durata 115 minuti. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a [email protected]. Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

Roero Photo Contest

31 AGOSTO //

Teatro Politeama

Tradizionale premiazione dell’ormai celebre contest internazionale di fotografia naturalistica presso la cornice elegante del Teatro Politeama Boglione.

