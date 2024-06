Come progettare e realizzare opere «senza danni per l’ambiente»

Gli Ordini Professionali Architetti, Ingegneri e i Collegi dei Geometri della Provincia di Cuneo e Mondovì in collaborazione con il Raggruppamento di Imprese Zero150 hanno congiuntamente elaborato un progetto di formazione specialistica nell’ambito del principio Dnsh, nuova terminologia che include in sé il concetto etico del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente.

In particolare la volontà espressa dal Ministero dell’Ambiente ha l’obbiettivo di coniugare “la crescita economica” e “la tutela dell’ecosistema”, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. In particolare si hanno come obbiettivi: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; l’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il concetto della Sosteni­bi­lità, da sempre elemento prioritario dei Professionisti dell’Edilizia della nostra Provincia che anche attraverso incontri, corsi ed eventi formativi, predispongono un percorso di sempre maggiore approfondimento ed evoluzione nel progettare, mantenere e gestire il parco immobiliare privato e pubblico del nostro territorio. Proprio in questa direzione Architetti, Ingegneri e Geometri, hanno unificato i loro sforzi organizzativi per predisporre un piano formativo interdisciplinare specifico a livello provinciale che vedrà la predisposizione di quattro incontri itineranti sull’area di competenza territoriale.

Il primo evento è avvenuto a Cuneo il 6 giugno di quest’anno presso l’Auditorium Foro Boario e ha visto trattare i “Criteri Am­bien­tali Minimi” (Cam) che rappresentano le migliori soluzioni disponibili nel costruire che consentano di ottenere un limitato impatto ambientale tenuto conto anche del ciclo di vita dell’edificio e della disponibilità di mercato. In questa direzione sono stati analizzati prezziari di riferimento regionale attraverso una accurata esposizione delle modalità di composizione e aggiornamento dello stesso da parte del Funzionario Regionale ingegner Marianna Matta e delle esperienze reali attraverso lo studio di Progetti Pilota eseguiti in ambito provinciale.

L’intervento dell’architetto Dana Vocino (Fondazione Ecosistemi di Roma – esperta in sostenibilità ambientale, GPP, Pianificazione territoriale e Reporting di sostenibilità) ha consentito di meglio apprezzare lo sviluppo in corso di questa rinnovata visione della nuova modalità di progettare e realizzare Opere Pubbliche secondo la norma Europea Dnsh (Do No Significant Harm) costituente il principio del “non arreca­re un danno significati­vo” all’ambiente.

L’evento è stato moderato da Andrea Dell’Orto, esperto in edilizia sostenibile, nonché coordinatore di Home, Health & Hi-Tech, noto esperto sull’argomentazione che ha apportato la sua decennale esperienza.

È indispensabile sottolineare che le nostre imprese locali, nel proseguio, dovranno organizzarsi al meglio per ottenere le certifica-zioni necessarie ad operare con queste modalità, pena la loro impossibilità nel partecipare a bandi della Pubblica Ammi-nistrazione.

Per meglio analizzare il concetto di territorialità e di progetto/prodotti ecosostenibili, è stata richiesta la partecipazione della Rete di Imprese denominata ZERO150, costituita da un raggruppamento di operatori del settore edile della Provincia di Cuneo che hanno come obbiettivo il ruolo etico dell’imprenditoria locale come valore aggiunto agli obbiettivi di sostenibilità ambientale.

Questo spirito ben si amalgama con le esigenze dettate dalla tutela dell’ecosistema andando a porre in essere utili esempi di realizzazioni a chilometro zero.

Seguiranno altri due eventi già organizzati, previsti per il 26 settembre 2024 a Cherasco e il 24 ottobre 2024 a Mondovì.