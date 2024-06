Anteprima dell’Alba Jazz festival con la P-funking band

Domenica 23 giugno 2024, alle ore 21, nel cortile della Maddalena ad Alba, esibizione della “P-funking”, marching band esplosiva che fonde nelle sue performance musica e movimento.

L’ingresso al concerto di anteprima dell’Alba Jazz Festival è libero e non occorre prenotare.

In programma: capolavori conosciuti con arrangiamenti inusuali e insoliti, chicche di raro ascolto e brani originali. Funk, disco music, hip hop, soul, rhythm and blues e jazz danno vita a una proposta unica, animata da coinvolgenti coreografie.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Cortile in festa”, nel cortile della Maddalena, curata dai servizi culturali del Comune di Alba in collaborazione con alcune associazioni del territorio e rientra nel calendario dei festeggiamenti del decennale dall’iscrizione del sito Unesco “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato nella WHL Unesco”.

La P-funking band gira per tutta la penisola, ospite delle più importanti rassegne jazz nazionali, recentemente è stata per due volte ospite di Fiorello a VivaRai2!, ha collaborato con Max Gazzè e con Andrea Giuffredi, primo trombettista di Ennio Morricone, e ora torna a esibirsi ad Alba per la seconda volta.

L’Alba Jazz Festival inizierà ufficialmente giovedì 27 giugno, nell’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale “G. Busca” con un programma di quattro giorni ricco di concerti e di grandi ospiti, nazionali e internazionali.

Il programma completo è su www.albajazz.com.