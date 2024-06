Saluzzo, sabato 22 giugno inizia la quarta edizione “Storie Destate” a cura del Teatro del Marchesato

Apre sabato 22 giugno alle ore 21.30 la quarta edizione della rassegna estiva Storie Destate a cura del Teatro del Marchesato, quest’anno in collaborazione con UILT Piemonte APS per ospitare la prima edizione di InFesTanti, una rassegna teatrale dedicata ai giovani e alle nuove generazioni. Verranno infatti portati in scena quattro spettacoli con un cast di attori esclusivamente under 35 provenienti da tutto il Piemonte. Gli spettacoli saranno ospitati nel bellissimo cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (APM) in via Dell’Annunziata 1/B.

Questo sabato si inizia con una commedia tutta da ridere, “Dessert Agrodolce” portata in scena dalla compagnia teatrale Fabulos Company di Alpignano (TO), un’ora e un quarto di ritmo e risate in cui non mancheranno gli equivoci e gli esilaranti colpi di scena. Cinque ragazzi in scena riescono a tenere l’attenzione e il divertimento del pubblico per una serata in allegria adatta a tutta la famiglia. Una giovane coppia invita una vecchia amica a cena con la sua nuova fiamma, ma, per sbaglio, sarà anche invitato l’ex marito, che si presenterà a casa loro completamente ubriaco. Per tutta la serata i due coniugi dovranno far di tutto per non far incontrare gli ex amanti, mettendosi in situazioni a volte paradossali.

L’appuntamento successivo è per sabato 29 giugno sempre alle 21.30 con un’altra commedia “The Terminal” portata in scena dalla compagnia La Ribalta di Novara. Un musical allegro e scoppiettante ambientato in un aeroporto, dove, nell’alternarsi di canti e balli, si presenteranno i diversi e bizzarri personaggi che, casualmente, si ritroveranno bloccati al gate causa maltempo. I ragazzi allieteranno il pubblico con continui cambi di scena, coreografie accattivanti e momenti estremamente divertenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063, i posti prenotabili non sono numerati. Il costo del biglietto è di 8 euro l’intero e 5 euro il ridotto. Si ringrazia il Comune di Saluzzo e Terres Monviso per il patrocinio, UILT Piemonte APS, la Scuola APM, la Cassa di Risparmio di Saluzzo e di Cuneo per la collaborazione.