La Fanfara dei Carabinieri in concerto a Santo Stefano Belbo

Il prossimo venerdì 28 giugno, alle ore 21.00, la centrale piazza Umberto I di Santo Stefano Belbo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando l’esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” per il concerto promosso dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo, guidata dal sindaco Laura Capra.

Sotto la direzione del Maestro Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, l’illustre formazione musicale offrirà una serata di grandi performance, celebrando l’eccellenza musicale e il prestigio dell’Arma dei Carabinieri. La Fanfara dei Carabinieri ha una storia che affonda le radici nel 1820. Originariamente composta da trombettieri, la formazione si è evoluta nel corso dei decenni fino a diventare la Fanfara del 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”. Nel 2014 ha assunto la denominazione attuale, mantenendo il termine “Fanfara” per onorare la tradizione militare, pur abbracciando una configurazione orchestrale più ampia, che include strumenti a fiato, legni e percussioni.

Oltre ai tradizionali compiti durante parate, cerimonie e tattoo militari, la Fanfara è impegnata inoltre in un’intensa attività concertistica. Il suo repertorio spazia dalle marce militari ai brani classici, moderni e contemporanei. La Fanfara rappresenta spesso l’Italia all’estero, con tournée in Germania, Spagna, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Cina e Canada. In modo innovativo per un gruppo militare, ha partecipato a importanti festival di jazz e soul, collaborando anche con artisti di fama internazionale.

Composta da 30 musicisti provenienti da vari conservatori italiani, la Fanfara è diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, laureato in “Strumentazione e composizione per orchestra di fiati”, “Direzione d’orchestra di fiati”, “Musica d’uso” e “Musica Applicata”, oltre a essere laureando in “Composizione”. Il direttore ha iniziato a studiare pianoforte fin da bambino e si è successivamente appassionato al jazz e alla composizione. Membro della SIAE dal 2003, vanta un notevole portfolio di brani originali e arrangiamenti per varie formazioni, pubblicati da diverse case editrici.

Il concerto a Santo Stefano Belbo sarà diviso in due parti. La prima parte si aprirà con la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri “La fedelissima”, seguita da melodie contemporanee come “Star Wars Saga”, “Libertango”, “Funiculì Funiculà”, “Cavalleria Leggera”, “Deguello” e la marcia militare “Radetzky Marsch”. La seconda parte inizierà con “Lassus Trombone”, proseguendo con “Swap”, “Summertime”, “Bohemian Rhapsody”, “Birdland”, “The Typewriter” e concludendo con l’inno nazionale italiano “Il canto degli italiani”.

L’evento è a ingresso libero.