Basket, tutte le notizie dal mondo Gators: la Divisione Regionale 1 ottiene la salvezza

DIVISIONE REGIONALE 1: ISCOT FRANZIN VAL NOCE – V.M. SERVICE GATORS 57-68

Parziali: 12-21, 20-9, 17-18, 8-20

Franzin: Fabi 22, Marenco 11, Cuku 11, Genovesio 9, Grazzani 2, Bianciotto 2, Fabi, Falcone, Mola, Graziano, Fiocchi, Lacci.

Gators: Marengo 24, Alessio 16, Cerutti 10, Nicola A. 8, Ghigo 5, Nicola S. 3, Fantini 2, Pepe, Valinotti, Pistone, Davicco, Ferrero ne. All.: Dellarovere.

I Gators vincono la partita più importante dell’anno: contava ottenere un successo per chiudere il discorso a Gara 2. Così è stato con i ragazzi di coach Dellarovere che hanno saputo tenere testa ai padroni di casa ottenendo così la seconda vittoria contro Franzin Val Noce: i Gators, quindi, sono una delle tre squadre ad aver ottenuto la salvezza (su quindici che hanno partecipato ai play-out) ed il prossimo anno potranno disputare nuovamente la Divisione Regionale 1.

Inizio di gara molto favorevole agli alligatori, capaci piazzare subito un break (11-2): pian piano, però, Franzin ha saputo recuperare con belle azioni offensive ma il gioco dei Gators si è dimostrato sempre molto fluido tanto da chiudere il primo quarto sul +9.

Nella seconda decina i ragazzi di coach Dellarovere hanno faticato di più a trovare il canestro, mentre l’entusiasmo dei padroni di casa cresceva sempre di più fino a recuperare lo svantaggio e mettere per la prima volta la testa avanti di quattro punti.

Al rientro dall’intervallo lungo, con la tensione sempre più alta, le due squadre hanno segnato con continuità ma senza riuscire a piazzare il forcing decisivo: allungo che è arrivato nell’ultimo parziale quando i Gators, anche grazie ad una bomba di Alessio, hanno legittimato il successo ed ampliato il divario con gli avversari.

Con il traguardo a pochi metri, i biancoverdi hanno saputo stringere le proprie maglie difensive e colpire con il proprio totem Marengo che, come successo durante tutta la stagione, ha trascinato i propri compagni al successo finale.

Si chiude così una stagione sicuramente complicata e difficile, aperta con un inizio brillante ed alcuni successi importanti a cui sono seguite però diverse sconfitte: mancato l’accesso ai play-off di pochissimo, i Gators si sono ricompattati ed hanno saputo trovare gli stimoli, le energie e le idee per salvarsi e mantenere la categoria regionale.

UNDER 13 FEMMINILE: GARA FINALE GENITORI E FIGLIE

Mercoledì 5 giugno in conclusione dell’anno sportivo 2023/24, è andata in scena in quel di Cavallermaggiore la mitica sfida “genitori/figlie” per il gruppo under 13 femminile. Con “schemi” improbabili, una giusta dose di agonismo, ma soprattutto tanto tantissimo divertimento è stata la miglior conclusione per tutte le atlete coinvolte in questo magnifico anno. Per la cronaca, la partita è stata vinta tra gli applausi del pubblico e degli “avversari” dalle Lady 54-52. Per concludere la serata atlete, genitori e coach si sono concessi un ottimo “giro pizza” con i saluti e l’arrivederci al 15 giugno con la mitica festa Gators.

PROGETTO SCOLASTICO: GATORS AT SCHOOL

Martedì 4 giugno è andato in scena il primo torneo “GATORS AT SCHOOL”. Torneo rivolto alle classi del 4° anno di elementari. Ben 120 bambini si sono sfidati su tre campi, ben allestiti dal comitato organizzatore Gators, in un girone all’italiana dalle 8.15 a 12.30. Dal torneo sono emersi tanta voglia di giocare e stare insieme oltre che una spiccata sportività, con continui incitamenti alla squadra in campo. Un enorme grazie va alla scuola primaria Santorre di Santarosa, in particolare alla referente per il progetto scolastico sportivo Eugenia Ferrero, per la fiducia concessaci e a tutti gli insegnati presenti in veste di “allenatori” per aver gestito in maniera impeccabile le squadre ed il tifo. Con questo ultimo evento si conclude per l’anno scolastico 2023/24 i progetti scolastici seguiti dai Gators, con un grosso arrivederci a tutti i bambini incontrati.

AQUILOTTI SAVIGLIANO 2013: TORNEO VENTURINI

Sabato 8 giugno l’ultimo atto della stagione sportiva per i nostri aquilotti 2013 di Savigliano che, guidati dai loro istruttori Gino Sabatino e Marco Nasari, hanno con entusiasmo accolto l’invito del CUS Torino per partecipare al Torneo da loro organizzato, presso le loro strutture del centro sportivo “Panetti”.

Inseriti nel girone “gamma” insieme a Grugliasco ed Eridania Torino i ragazzi vincono entrambe le gare dopo aver dovuto rimontare in tutte e due le occasioni il vantaggio iniziale degli avversari. Ponendosi al primo posto del gironcino si guadagnano così la possibilità della finale a 3 per aggiudicarsi il torneo.

Purtroppo però la pioggia ha rovinato i piani degli organizzatori, che non potendo più disporre dei campi esterni, hanno dovuto “ridimensionare” la seconda fase attraverso delle partite di 3 contro 3 su una sola metà campo.

L’altra formazione di Eridania e Settimo Torinese le formazioni da affrontare in questo mini spareggio: purtroppo arrivano due sconfitte che lasciano l’amaro in bocca per non essere riusciti a giocarsela nel migliore dei modi per via delle ampie rotazioni tra le nostre file (16 i ragazzi che hanno partecipato!) ed anche per la maggiore malizia che gli avversari hanno dimostrato di avere…

Una lunga mattinata di gioco, confronto e divertimento per i nostri fantastici aquilotti che il prossimo anno si accingono ad entrare nel “mondo del basket” per lasciarsi gradualmente indietro quello del minibasket.

RADUNO PULCINI A TORINO

Nel pomeriggio di sabato 8 giugno i nostri piccoli alligatori della categoria Pulcini, annate 2018-2017, hanno giocato delle piccole gare ospiti del Cus Torino nella palestra di Via Panetti.

La squadra Gators ha affrontato in gare di 2vs2 sviluppate su sei mini tempi da 3 minuti le tre formazioni locali, dando vita ha un bellissimo spettacolo per i genitori presenti sugli spalti che di divertimento per i ragazzi.

“E’ stato un modo per terminare la stagione anche per i più piccoli che oggi sono stati veramente super, hanno giocato, si sono divertiti e tutti si sono tolti lo sfizio di fare canestro. Un ringraziamento particolare ai genitori che hanno avuto il modo e la voglia di portarli fino a Torino. Adesso appuntamento ai nostri Camp estivi ed alla Festa finale del 15 giugno dove vi aspettiamo tutti!” Il commento dell’istruttore Marco Nasari.

“CAMMINARE INSIEME” PROGETTO MINIBASKET FIP

Venerdì 31 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Savigliano, davanti a 100 bambini è venuto a trovarci Fabio Bagni componente dello Staff Nazionale Minibasket e Coordinatore Minibasket Lazio.

I Gators hanno aderito al Progetto “Camminare Insieme” che è stata un’occasione speciale di incontro e confronto tra il Settore Nazionale Minibasket e Scuola della Fip con la nostra società; con i bambini, con gli istruttori dei vari centri minibasket, momento di approfondimento e riflessione nella “nostra casa”. Il tema che abbiamo deciso di affrontare sono stati i “gruppi eterogenei”, argomento molto frequente nei centri minibasket più piccoli e non solo, dove molte volte a causa dei più disperati dei motivi la lezione è svolta con bambini di diversa età e quindi presentare una proposta che possa far divertire tutti.

Nella prima lezione Fabio ha presentato dei giochi per le categorie “Scoiattoli – Aquilotti” nella successiva sono state considerate le categorie “Aquilotti – Esordienti”; in entrambe le proposte c’è stata una fortissima adesione da parte dei bambini provenienti da tutti i centri minibasket Gators, che armati di sorrisi e voglia di giocare si sono divertiti nonostante il numero extra-large presente in palestra: 100 bambini!!!

“La giornata è stata divertente non solo per i bambini ma anche per noi istruttori che abbiamo aiutato Fabio nell’organizzazione dei giochi, abbiamo avuto moltissime adesioni: 50 bambini ad ogni lezione e nonostante i numeri le lezioni ed i giochi sono stati accolti con entusiasmo dai bambini. E’ stata una bellissima occasione di confronto e di crescita per tutto lo Staff Gators Minibasket che da anni sposa un modello che avvicina i nostri bambini al gioco-sport Minibasket insegnando e trasmettendo valori educativi e sportivi, garantendo tali opportunità a tutti i bambini e bambine, con un approccio graduale ed intelligente all’agonismo ed alla formazione sportiva giovanile.” Questo il commento del Responsabile Minibasket Gators Marco Nasari.

PROGETTO DAIMON: CREATIVITA’ IN CAMPO

Nell’ambito del Progetto Daimon, cui partecipano attivamente le due società di basket saviglianesi Gators e Amatori Basket, si vuole sviluppare la bella idea di ridisegnare il fondo del playground del PalaFerrua che, insieme al campetto all’aperto Gators nei pressi del Palasport Comunque, è luogo di appuntamento e di divertimento per tanti baskettari, soprattutto giovani.

Per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo, lo Staff di Daimon, coordinato dagli Educatori dell’Educativa di Strada e con il supporto di numerosi partner, tra cui il Comune, ha organizzato per GIOVEDÌ 13 GIUGNO DALLE 17.30 ALLE 21.30 circa un momento di laboratori e di scambio di idee, seguito da apericena e gioco libero sul campetto del PalaFerrua, in Corso Roma, 70.

SONO INVITATI/E A PARTECIPARE RAGAZZI E RAGAZZE DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI, cui spetterà l’importante compito di mettere in gioco la loro fantasia e le loro idee per realizzare un nuovo ed ancora più accogliente playground.

PER PARTECIPARE è sufficiente iscriversi cliccando sul link o inquadrando il QR Code, che si trovano sulla locandina della serata.

Non mancate!

FANTASTICA ESPERIENZA AL TORNEO DI CASTELLAMARE STABIA!!!

Il weekend del 2 giugno ha regalato una grandissima esperienza, composta ovviamente in primis dalla pallacanestro e tutto quello che solitamente la circonda: passione, amicizia, gioia e condivisione. Una quattro giorni in quel di Castellamare di Stabia che sicuramente i nostri ragazzi porteranno con loro sia in campo, che fuori.

Le tante realtà nuove che hanno conosciuto, le tante partite disputate, la voglia e la felicità di stare insieme per vivere al meglio quella che è la loro passione che piano piano li alimenta sempre di piu’, spingendoli a provare a dare il massimo in ogni situazione. Per i Gators Under 13 2011 è arrivata la vittoria del torneo con un percorso netto, con la vittoria in finale con l’ostica compagine della società Alfa Omega Ostia, ospitati dalle famiglie dei pari età di Castellamare, che vogliamo ringraziare di cuore per l’accoglienza e l’ospitalità.

Mentre per i Gators Under 13 2012 è stato un torneo non facile sul campo, un anno piu’ piccoli hanno sempre dovuto arrendersi agli avversari piu’ grandi e avanti fisicamente, ma ai nostri ragazzi va un grande applauso per averci provato sempre. I nostri 2012 alloggiavano in albergo, ma hanno comunque provato le delizie e le specialità del posto consumando i pasti fuori.

E’ stata una bellissima esperienza commentano i coach Toselli e Sabatino. il viaggio decisamente lungo e impegnativo, ma l’accoglienza e l’ospitalità che abbiamo ricevuto a Castellamare ci ha subito rinfrancato. Vogliamo ringraziare in primis la società di basket di Castellamare di Stabia e Peppe Zurolo, per l’organizzazione e per l’invito. Abbiamo avuto anche la possibilità di visitare gli scavi e il Museo di Castellamare con una guida che ci ha spiegato tantissimi aspetti sulla storia della città e dintorni. Quattro giorni molto intensi dentro e fuori dal palquet e una bellissima occasione per confrontarsi e conoscersi. Torniamo a casa con tanti minuti di gioco sulle gambe, tante ore di divertimento insieme e con la consapevolezza che tutto questo sarà utile durante il proseguo della stagione e per la crescita dei ragazzi.

Speriamo di poter ripetere questa esperienza l’anno prossimo, sicuramente ci riproveremo!!