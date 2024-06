Volley A2/M – Tris di giovani per Cuneo: ecco Compagnoni, Mastrangelo e Brignach (VIDEO)

Novità nel segno della linea verde per Cuneo Volley in vista della stagione 2024-25 di Serie A2: il club biancoblu ha ufficializzato l’arrivo di un tris di giovani che saranno a disposizione di coach Matteo Battocchio. Al centro ingaggiato il bresciano Mirco Compagnoni classe 2003 per 202cm in arrivo da Brugherio; Campione Europeo Under 22, al quinto anni in serie A e secondo (non consecutivo) in A2 con esperienza pregressa a Santa Croce nella stagione 22/23.

La seconda diagonale, invece, sarà formata dal palleggiatore campano Roberto Mastrangelo, in arrivo da Lagonegro, e dall’opposto trentino Davide Brignach. Classe ’98 il regista salernitano ha disputato le ultime due stagioni nelle fila di Lagonegro, sull’arrivo a Cuneo ha dichiarato: « Ero partito con altri progetti, poi è arrivata la chiamata di Cuneo e ho cambiato velocemente idea».

I tre nuovi giocatori blues, già a Cuneo per un paio di allenamenti extra prima della preparazione che inizierà ad agosto, sono stati presentati presso la sede caragliese del Caseificio Moris, sponsor del club, in conferenza stampa.