La Pallavolo Alba rinuncia alla Serie B: ripartirà dalla D

Il Volley della Granda avrà una squadra in meno nei campionati nazionali nella stagione 2024-25: la Pallavolo Alba ha infatti deciso di rinunciare all’iscrizione alla prossima Serie B.

Il club ha deciso di ripartire con una squadra giovane dalla Serie D, con un roster composto da gran parte di ragazzi del vivaio (reduci dalla Prima Divisione): il coach sarà il rientrante Ivan Oliva, già tecnico della prima squadra nella stagione 2020-21, in Serie C.

Il gruppo si sta preparando per il Summer Volley, dove parteciperà come Under 19: albesi che sono inseriti nel girone con la Selezione Liguria, Kolbe Torino e i padroni di casa di Acqui. Via alle gare venerdì, per questa edizione che vede ricorrere il 25° anniversario di uno degli appuntamenti più attesi dai ragazzi.

Novità anche per il Settore Giovanile della Pallavolo Alba: le squadre saranno guidate direttamente dal Direttore Tecnico, che è la new entry Roberto Ceriotti, figura d’esperienza sia in campo maschile che femminile, nelle ultime stagioni ad Acqui Terme e nella Selezione Territoriale TST.