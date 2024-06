Tre Commendatori ed un nuovo Cavaliere per la Delegazione di Cuneo dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

C’erano anche quattro cuneesi venerdì 24 maggio e domenica 9 giugno scorsi tra i partecipanti a due solenni celebrazioni tenutesi presso la Chiesa Capitolare di S. Maria della Pace a Milano, sede della Luogotenenza per l’Italia Settentrionale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Il 24 maggio, infatti, insieme ad altri Confratelli e Consorelle, provenienti da diverse regioni dell’Italia Settentrionale, hanno ricevuto la promozione al grado di Commendatore i Cavalieri Sebastiano Dutto e Luigi Salvatico, entrambi di Cuneo, ed il Cavalier Massimiliano Gosio di Savigliano, Delegato della Delegazione di Cuneo dell’Ordine, mentre il 9 giugno, Don Dario Ruà, saluzzese, ha ricevuto ufficialmente l’Investitura a Cavaliere, insieme ad un nutrito gruppo di altri sacerdoti e laici.



A celebrare questi due importanti momenti, Mons. Gr. Uff. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi e Gran Priore di Luogotenenza, alla presenza, tra gli altri, del Luogotenente Comm. Angelo Domenico Dell’Oro e del Preside del Piemonte, Comm. Sergio Petitti.

A precedere l’Investitura, la Solenne Veglia delle Armi, celebrata l’8 giugno da Mons. Comm. Claudio Fontana, Priore della Sezione Lombardia.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un’associazione di fedeli di diritto pontificio, integrata pienamente nella Chiesa Cattolica, le cui origini risalgono all’anno 1099 ed all’Ordine dei Canonici del Santo Sepolcro, fondato da Goffredo di Buglione per onorare e difendere il Santo Sepolcro.

Le sue finalità sono di rafforzare la pratica di vita cristiana dei propri Membri, osservando come base i principi della carità, di sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni della comunità cattolica di Terra Santa – composta dalla Chiesa Latina (comprendente la Custodia Francescana) e dalle Chiese Orientali cattoliche, in particolare riguardo alla Diocesi Patriarcale di Gerusalemme –, di essere operosi per la conservazione e la propagazione della Fede in Terra Santa e per sostenere i diritti della Chiesa e le sue opere in quelle travagliate e martoriate regioni.

Attualmente in tutti i continenti del Mondo sono attivi più di 30.000 Cavalieri e Dame, che ottemperano agli impegni assunti all’atto dell’investitura, con il giuramento e la promessa sottoscritta all’altare.