Baseball e Softball – Concluso il Torneo delle Regioni 2024: tutte le vincitrici

Si è conclusa la XXI edizione del Torneo delle Regioni, manifestazione giovanile organizzata dalla Federazione Italiana Baseball Softball, che dal 6 al 9 giugno ha coinvolto 7 località del Piemonte al quale hanno partecipato 700 atleti provenienti da 14 regioni d’Italia.

Le società di Avigliana, Castellamonte, Fossano, La Loggia, Pinerolo, Settimo Torinese e Torino hanno aperto i loro centri sportivi, all’interno dei quali è entrato un arcobaleno composto dai colori delle divise dei partecipanti. Cogliamo l’occasione per ringraziare i tantissimi volontari scesi in campi, i quali grazie al loro lavoro hanno consentito lo svolgimento del torneo.

Oggi la chiusura nello stadio del baseball di Torino, nel cui impianto sono state disputate le finali della cinque categorie in gara, le quali squadre vincitrici accedono alle fasi zona Europa/Asia/Africa della World League di baseball e softball.

Al termine di combattute finali, dove non sono mancati gesti tecnici e grandi giocate svolte all’attenzione di spalti gremiti e tifo del pubblico assordante, l’Emilia Romagna ancora una volta si è aggiudicata la classifica generale della competizione stilata con la somma di tutti piazzamenti rispetto alle regioni avversarie.

Nello specifico la spedizione emilio-romagnola porta a casa tre titoli su cinque di quelli messi in palio, domina nelle categorie Little League baseball e softball e vince il titolo anche nella Junior League Baseball. La Lombardia invece si è aggiudicata il primo posto nella categoria Junior League Softball, mentre il Veneto vince nella categoria regina ossia la Senior League.

Il Piemonte che ha ospitato la competizione porta in bacheca un secondo posto nella categoria Little League Softball ed un quarto nella Little League Baseball.

Alle premiazioni erano presenti il vicepresidente FIBS Roberta Soldi, in consiglieri federali Marco Mannucci e Barbara Zuelli, i tecnici delle nazionali baseball e softball Gianguido Poma, Stefano Burato e Maristella Perizzolo.

Iniziamo dall’ultimo, la Commissione arbitri FIBS assegnato due premi fair-play, nel baseball alla Puglia, mentre nel softball è stato assegnato alle Marche.

Distribuiti diversi premi individuali ad atleti, che si sono distinti durante il XXI Torneo delle Regioni

JLS

- MVP della finale: Rebecca Soldi (Lombardia)

- Miglior Lanciatrice: Rebecca Soldi (Lombardia

- Miglior Difensore: Giorgia Colino (Lombardia)

JLB

- MPV della finale: Marco Diani (Emilia Romagna)

- Migliore Lanciatore: Riccardo Dalla Nora (Veneto)

- Miglior Difensore: Francesco Carlini (Emilia Romagna)

SLB

- MPV della finale: Thomas Pitteri (Veneto)

- Miglior Lanciatore: Sergio Marziali (Marche)

- Miglior Difensore: Alessandro Garavaglia (Lombardia)

Esito finali

Little League Baseball U12

- 1 Emilia Romagna, 2 Lombardia, 3 Veneto, 4 Piemonte

Little League Softball U13

- 1 Emilia Romagna, 2 Piemonte, 3 Lombardia, 4 Veneto

Junior League Baseball U15

- 1 Emilia Romagna, 2 Lazio, 3 Friuli V.G., 4 Marche

Junior Senior Softball U15

- 1 Lombardia, 2 Emilia Romagna, 3 Veneto, 4 Sardegna

Senior League Baseball U18

- 1 Veneto, 2 Emilia Romagna, 3 Marche, 4 Lombardia