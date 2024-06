Elezioni Europee, l’affluenza alle 23 di ieri sera, in Granda è stata del 19,02%

Secondo i dati definitivi del Viminale pubblicati sul portale “Eligendo” per le elezioni europee alle 23 in Piemonte ha votato il 17,96% degli aventi diritto ed in provincia di Cuneo il 19,02%.

Per la Regione l’affluenza è del 17,54% ed in Granda la percentuale è del 18,56%, mentre per le Comunali il dato del Piemonte è pari al 21,08% ed in particolare nella provincia di Cuneo si attesta al 21,74%.

L’ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell’occasione l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate.

Questa mattina dalle 7 riaperti i seggi per il secondo giorno di voto per le elezioni europee, Regionali e per eleggere il primo cittadino in 171 comuni della provincia di Cuneo. Le urne resteranno aperte fino alle 23.