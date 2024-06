Tutti al Mab. Dalle pietre ai libri in simboli. Letture inclusive ad alta voce

Sabato 22 giugno, il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba attendono grandi e piccoli lettori per “Tutti al MAB. Dalle pietre al libro in SIMBOLI“, un pomeriggio di lettura in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Gli operatori del MAB, accoglieranno le famiglie al Museo Diocesano per raccontare loro le vicende del leone di pietra della Cattedrale medievale e altre storie tradotte nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Il laboratorio di lettura ad alta voce continuerà nella sala MAB della Biblioteca diocesana, presso il Seminario vescovile, per trascorrere insieme un pomeriggio alla scoperta di nuove storie, illustrate e fatte di simboli.

Verranno organizzati due turni di attività: ore 15.00 e 16.30.

La partecipazione è gratuita.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it – FB Museo Diocesano Alba – [email protected] – Cel. 345.7642123

L’evento si inserisce nel progetto TUTTI AL MAB, avviato già lo scorso anno dalla Fondazione Museo Diocesano grazie al contributo dell’8xmille con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la partecipazione ai tre istituti diocesani, il Museo, l’Archivio e la Biblioteca. Gli operatori del MAB di Alba hanno acquisito le competenze di base per la creazione e il corretto utilizzo dei libri in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) grazie alla formazione eseguita dal personale della Fondazione PAIDEIA di Torino.

In Biblioteca Diocesana, al piano terreno del Seminario Vescovile, è stata creata la Sala MAB, uno spazio accogliente e colorato in cui ospitare tutti i bambini e i ragazzi che vogliono leggere nuove storie fatte di simboli e disegni. La Biblioteca ha così aderito al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Quest’anno lo scaffale Libri per tutti si è arricchito con l’acquisto di nuovi libri che sono a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo in loco o tramite prestito, ma nella Sala MAB ci sono anche libri multimodali e multisensoriali.

Il servizio è gratuito e l’accesso è su prenotazione telefonando al 345.7642123.

Per maggiori informazioni: https://visitmudi.it/libri-per-tutti-una-biblioteca-inclusiva/