Ripartono le visite guidate al Castello Rocca de’ Baldi

Con il mese di giugno si entra nel vivo della stagione di apertura del Castello di Rocca de’ Baldi. Dal 9 giugno, accanto alla visita al Castello Museo di Rocca con il suo museo etnografico allestito in modo affascinante grazie alla Società di Studi Storici e Artistici della Provincia di Cuneo e al piano nobile dedicato all’antica famiglia Morozzo della Rocca, tra le più influenti del Monregalese, apre le sue porte anche la Parrocchia di San Marco Evangelista.

Ogni seconda e ultima domenica del mese fino a settembre i Volontari dell’Arte accoglieranno i visitatori per far scoprire la storia di questo edificio che sfoggia un altare seicentesco considerato tra i più belli del Piemonte.

Voluto dalla famiglia Morozzo per la chiesa di Nostra Donna a Mondovì, fu salvato dalla distruzione ai primi dell’800 e collocato a Rocca de’ Baldi.

A giugno iniziano anche le visite speciali al Castello. Il 23 giugno infatti le visite al Castello saranno affiancate da una proposta di atelier di disegno e pittura dal vero. Un modo speciale per cogliere la bellezza della natura rigogliosa del parco e l’incantevole connubio con l’architettura del Castello.

Gli appassionati di natura non possono perdere l’occasione, in questo periodo, per una passeggiata nella Riserva Naturale di Crava Morozzo, ma anche per vedere il giardino-orto del Castello con le sue eccezionali fioriture di fiordalisi, papaveri, malvarose e molto altro.

Ricordiamo che, in ogni data di apertura, l’accesso al Castello Museo avviene con l’accompagnamento del personale interno che racconterà di volta in volta i vari aspetti della sua storia.

Per informazioni: Castello Museo di Rocca de’ Baldi https://museodoro.org/

Per prenotare le visite ore 14:45, 16:00 e 17:15

Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – [email protected] – domenica Museo di Rocca

de’ Baldi: sms e whatsapp 351 9568945

Ingressi Museo: Intero 5,00 E – Ridotto 2,50 – Gratuito possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatore

Aperture e visite della Parrocchiale curate dai Volontari dell’Arte:

9-30 giugno; 14-28 luglio; 11-25 agosto; 15-29 settembre – ore 15:00-18:00 – Gratuito