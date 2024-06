Prato Nevoso: inaugurato con Juventus e Genoa il “Torneo di Asso”

Sabato 8 giugno 2024 a Prato Nevoso le prime squadre di Juventus e Genoa for Special hanno disputato un’avvincente amichevole calcistica che ha inaugurato la prima edizione del “Torneo di Asso”, manifestazione riservata alle giovani promesse del pallone (leva 2013) di cinque compagini provenienti dalla Liguria: si tratta di Carcarese, Legino, Pietra Ligure, San Francesco Loano e Voltrese.

Una partita all’insegna dell’inclusività, aspetto al quale la Prato Nevoso spa si è sempre dimostrata attenta e sensibile: lo testimoniano, fra le altre numerose iniziative, la Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico ospitata nel gennaio 2020 e la presenza costante in inverno sulle piste dell’Asd DiscesaLiberi. Proprio il suo presidente, Lorenzo Repetto, ha accolto insieme allo staff della Prato Nevoso e al lupacchiotto Asso (mascotte del Prato Nevoso Village a cui è dedicata la competizione) i protagonisti di Juventus e Genoa for Special, calciatori con disabilità di tipo cognitivo-relazionale. La gara ha offerto agli spettatori occasioni da gol, apprezzabili gesti tecnici e grandi emozioni, fra cui il meraviglioso terzo tempo andato in scena dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Curiosità per gli appassionati delle statistiche e degli albi d’oro: la Juventus for Special si è presentata a Prato Nevoso da campione d’Italia in carica, avendo conquistato nuovamente lo scudetto di livello 3 nelle finali nazionali DCPS-FIGC svoltesi il 18 e 19 maggio a Tirrenia.

Ora, la palla – è il caso di dirlo – passa ai più piccoli: nel pomeriggio di sabato 8 e nella giornata di domenica 9 giugno il manto erboso decreterà il nome della prima squadra vincitrice del “Torneo di Asso”.

La kermesse vivrà inoltre un secondo capitolo durante il weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno, quando a sfidarsi a Prato Nevoso saranno i giovanissimi campioni del 2014 e del 2015.