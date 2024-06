Paolo Damilano, dalle Langhe a Bruxelles: «Portiamo il Piemonte in Europa»

Si avvia a conclusione la campagna elettorale di Paolo Damilano, noto imprenditore piemontese nel settore del vino e delle acque minerali, che nella corsa alla carica di sindaco di Torino nel 2021 con la sua lista civica «Torino Bellissima» aveva sfiorato un risultato storico per il centrodestra. Ora la nuova sfida con la candidatura alle europee come indipendente nelle liste di Forza Italia per la Circoscrizione Nord-ovest, che comprende Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Damilano, fortemente legato per la sua storia imprenditoriale e di famiglia alle Langhe così come al capoluogo, si candida a rappresentare l’intera filiera agroalimentare della regione, così come ha avuto modo di sottolineare anche il presidente – e amico – Alberto Cirio, che sostiene l’importanza di mandare a Bruxelles un alfiere, “un uomo del vino” in grado di tutelare il settore, perché non siano solo professori e funzionari a definire le normative che riguardano una delle eccellenze del territorio.

“Quelle dell’8 e 9 giugno sono elezioni fondamentali – commenta Damilano – e ancora in queste poche ore che ci separano dal voto non ci stanchiamo di sottolineare l’importanza di partecipare e di esprimere la propria preferenza perché l’Europa ci riguarda tutti da molto vicino. L’80% delle leggi adottate dal Parlamento italiano, infatti, non è altro che l’applicazione di normative di derivazione europea. Per questo occorre che l’Italia, e il Piemonte, siano rappresentati da persone pragmatiche, concrete, attente alle esigenze del nostro territorio e capaci di veicolare qui le opportunità che l’Europa mette a disposizione. Ultimamente sono state fatte scelte che pur avendo obiettivi condivisibili – penso alla tutela dell’ambiente con le politiche su auto e case green – hanno lasciato troppo spazio a un approccio ideologico, mettendo a rischio posti di lavoro e redditi di famiglia. Con Forza Italia, che fa parte del PPE, il Partito Popolare Europeo, quello che ha la maggioranza, saremo in grado di far valere una visione più razionale, contenendo gli estremismi, in ogni campo. Noi abbiamo bisogno dell’Europa e l’Europa ha bisogno di più Piemonte”.

Giovedì 6 giugno, a Torino, è in programma la chiusura della campagna elettorale. Si vota sabato 8 dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00. La scheda delle europee è quella di colore grigio, per esprimere la preferenza non basta barrare il simbolo del partito, ma è fondamentale scrivere il cognome del candidato che si sceglie a fianco del logo. Paolo Damilano è candidato con Forza Italia nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta e per invitare al voto si è affidato a uno spot che gioca appunto con i dialetti

Tutti gli aggiornamenti sulla campagna elettorale sono disponibili sul sito paolodamilano.it e sui social

