Atletica Mondovì: 4° posto a Borgomanero. Giulia Priola terza con il Piemonte a Parma

Domenica 2 giugno a Borgomanero si è disputato il Campionato Regionale di società Ragazzi e Ragazze, a cui hanno preso parte quasi 800 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte con 50 formazioni.

Grande prova di squadra dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo che si è confermata tra le migliori formazioni del Piemonte con il quarto posto delle ragazze e il sesto dei ragazzi. Per i tecnici Pietro Migliore, Martina Pesce e Michele Aimo vi è la soddisfazione di essere riusciti a portare entrambe le squadre a ridosso dal podio, preparando al meglio gli atleti che hanno lottato ad armi pari con le grandi “corazzate” torinesi. La vittoria è andata alla Safatletica con 94 e 118 punti.

Le buone prestazioni dei singoli hanno contribuito al risultato complessivo. Il terzo posto di Aurelio Forni (12’11”03) sul compagno di allenamento Lorenzo Murisasco (12’37”64) nei 2 km di Marcia, o il sesto di Farah Merzouki (12’21”78) fa gioire il tecnico Elisa Riguado per i miglioramenti ottenuti. Si segnalano i due quarti posti di Beatrice Borra con 4,11 e del “figlio d’arte” Thomas Kaba Fantoni con 4,43 alla sua prima gara nel salto in lungo, quello di Agnese Prette nel peso con 8,84 mt (Matteo Tassone 7° con 9,78 mt), l’8° della cebana Emma Gagino nei 60 mt con 8”92 e di Sole Siguado nell’alto con 1,25 mt (stessa misura di Isabal Santana) e il 7° si Noah Leone con 1,37 mt.

Molto bene anche la staffetta 4×100 femminile di Gagino, Breaban, Siguado finita quarta con un netto miglioramento a 55”54.

Andrea Oderda “Concludiamo questa prima parte molto impegnativa della stagione con una spunta fatta su tutti i campionati di società ragazzi e cadetti di cross e pista: uno degli obbiettivi che ci eravamo prefissati con le categorie giovanili, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione dei nostri tecnici”

Questi gli altri risultati:

60 metri: Marta Chiecchio 9”57, Nicolò Marenco 9”24

1000 metri: Gloria Occelli 3’37”04, Francesco Bruno 3’39″76, Mattia Rossi 3’36”43

60 hs: Gloria Biesto 11”73, Ludovica Arnaldi 14”21, Danilo Prato Carboneri 10”84, Ambrosio Gabriele 12”24

Salto in Lungo: Beatrice Rinaldi 2,81 mt

Peso: Adorah Dervishi 6,41 mt, Matteo Mantoan 6,48 mt

Staffetta 4×100 Biestro, Prette, Santana, Chiecchio 58”38, Prato Carboneri, Marenco Nicolò, Leone, Fantoni 57”89

Ambrosio, Tassone, Rossi, Bruno 59”49

Vortex: Aimo Bianca 25,36 mt, Andrea Baudino 38,48 mt, Matteo Liboà 31,44 mt

Parma – 2 giugno – Trofeo Pratizzoli

Giulia Priola terza con la maglia della rappresentativa piemontese

Terzo posto per la squadra U16 del Piemonte al Memorial Luigi Pratizzoli, disputatosi domenica a Parma. La manifestazione nazionale per rappresentative regionali cadetti e cadette è da sempre una sorta di prova generale dei Campionati Italiani per regioni di ottobre, ed è dunque un buon indicatore dello stato di salute del movimento in regione per quanto riguarda quella fascia. Il Piemonte chiude con 278 punti alle spalle della Lombardia (328) e del Veneto (317), mettendosi alle spalle Lazio (265) ed Emilia Romagna (258). A difendere i colori del Piemonte la carruccese Giulia Priola che è stata la titolare nella gara di salto con l’asta. Giulia, uno dei talenti in crescita del movimento di astisti di Mondovì grazie alle collaborazioni esterne instaurate, ha realizzato il personal best salendo a 2,60 metri e portando punti preziosi alla squadra grazie al 6° posto.