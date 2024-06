L’Asl Cn2 potenzia le prestazioni ambulatoriali: 8.318 visite in più da gennaio 2024

In un contesto nazionale che dimostra particolare criticità nello smaltimento delle liste di attesa per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali, l’ASL CN2 si è impegnata fattivamente per mettere a disposizione ore aggiuntive da dedicare alle visite destinate all’utenza.

Allargando la fascia oraria dedicata alle prestazioni, che è stata estesa anche alla sera e al fine settimana, l’ASL CN2 è stata in grado di garantire, dall’inizio dell’anno ad oggi, un livello di servizio aggiuntivo che si è attestato su un aumento di 1.885 ore (1.101 ore serali e 784 ore nel fine settimana) per un corrispondente incremento delle visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche pari a 8.318 prestazioni (4.814 serali e 3.504 nel fine settimana).

Un impegno di personale e risorse economiche che va incontro alle esigenze della popolazione del territorio, al fine di rendere i processi di diagnosi e di cura più veloci ed efficaci, velocizzando i tempi di accesso a prestazioni di grande rilevanza per la collettività.

L’impegno messo in atto dall’ASL CN2 sull’emergenza delle liste di attesa, grazie alla preziosa disponibilità del personale medico, sanitario e amministrativo, è il frutto di uno sforzo comune che vede Azienda Sanitaria e Regione Piemonte profondere energie e investimenti, nella direzione di un servizio sempre più adeguato alle esigenze della popolazione.

L’aumento delle visite ambulatoriali è andato ad impattare positivamente soprattutto sugli ambiti più appesantiti dalle corpose liste di attesa (Radiologia, Ortopedia, Cardiologia, Oculistica). E’ volontà dell’Azienda Sanitaria impegnarsi anche nei mesi a venire, affinché l’alleggerimento delle liste d’attesa tramite le visite extra-orario possa continuare a generare benefici all’utenza.

Dall’insegnamento tratto da questa esperienza matura inoltre la volontà di estendere ai weekend anche l’orario dedicato agli interventi chirurgici. Sabato 1 giugno, infatti, per la prima volta dalla sua apertura, il Blocco Operatorio dell’Ospedale di Verduno è stato attivato nel fine settimana per gli interventi programmati per la riduzione delle liste d’attesa (quindi non più solo d’urgenza). Si è partiti dall’ambito Oculistico (8 interventi di cataratta) ma si passerà presto anche ad altre tipologie di operazioni.

Un ottimo risultato, che dimostra appieno la grande volontà di agevolare lo snellimento dei processi e la riduzione delle liste d’attesa. Un impegno che, facendosi regola, accompagnerà l’attività dell’ASL CN2 anche per i mesi a venire.