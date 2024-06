Il corpo svelato – Marianna Pagliero \ Secondo appuntamento collaterale alla mostra “L’incantamento della forma”

Sabato 8 giugno, alle ore 16.30, nella Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi si svolgerà il secondo appuntamento collaterale alla Mostra Personale “L’incantamento della forma”, dell’artista Sergio Ùnia.

L’incontro, intitolato “Il corpo svelato“, sarà condotto da Marianna Pagliero – artista, musicista e docente – ed offrirà un approfondimento sul tema della rappresentazione del corpo umano nell’arte, dai raffronti ai grandi maestri della Storia dell’Arte all’analisi della produzione artistica di Sergio Ùnia.

Per info e prenotazioni:

[email protected]; [email protected]

Ingresso e partecipazione agli incontri è ad offerta libera.

MARIANNA PAGLIERO

Nasce a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 29 gennaio 1993.

Inizia a studiare musica e pianoforte dall’età di sette anni e dagli anni 2000 si dedica con passione alle tastiere antiche (clavicembalo e fortepiano, collaborando anche come assistente curatrice di una collezione privata): da questo studio la Pagliero sviluppa un approccio filologico che dalla musica si estende alle altre discipline artistiche.

Da sempre appassionata di arte, ha frequentato dapprima l’istituto d’arte A. Bertoni di Saluzzo, poi

l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino presso cui ha conseguito la laurea triennale in Scultura e la specializzazione biennale in Pittura.

In lei i diversi linguaggi creativi si combinano, interagiscono a vicenda e si fondono nelle opere realizzate, nei dipinti e, soprattutto, nelle installazioni di carattere concettuale.

Sin dagli anni dell’Accademia ha preso parte ad alcune esposizioni collettive, tra cui Fisad 2015 (presso la sede dell’Accademia stessa), Academiae – Youth Art Biennale, presso il Forte di Franzensfeste (Bolzano). Tra le ultime si segnalano la mostra collettiva “Rodello Arte 2023”, a Rodello (CN), la mostra personale “A pelle nuda”, allestita presso lo Spazio S’Art ad Alba (CN) e la partecipazione alla collettiva “Le falci nell’arte. L’arte delle falci” – ancora in corso – presso il Museo Mallé di Dronero (CN).

Attualmente è docente di Scuola Secondaria di I grado in provincia di Torino, e porta avanti l’attività di insegnante di pianoforte e di disegno; è attiva come pittrice e artista concettuale.

L’INCANTAMENTO DELLA FORMA

La rassegna “L’incantamento della forma”, promossa dalla Città di Racconigi, è organizzata è organizzata dal Comitato delle volontarie e dei volontari della Pinacoteca civica Levis Sismonda, insieme all’Associazione culturale Carlo Sismonda APS, vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Racconigi ed è stata realizzata grazie ai contributi della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, Assicurazione Generali – Agenzia di Cuneo, REAM SGR S.p.A., Annibale Gruppo S.r.L., Pack Service e vanta la collaborazione di Progetto Cantoregi e SOMS.

Curata da Anna Cavallera, l’esposizione presenta una settantina di opere plastiche e pittoriche – dalle sculture in gesso, creta e in bronzo, agli schizzi e ai disegni -, realizzate dall’artista in circa cinquant’anni di fervida attività.

Completa la rassegna un prestigioso prestito proveniente dalla Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, comprensivo di una trentina di disegni di studio e bozzetti di piccole e medie dimensioni realizzati a carboncino, pastello, conté e sanguigna, dai quali emerge l’indiscusso talento segnico e compositivo di Ùnia.