Volley B1/F e B2/F – Ecco i nomi delle fantastiche cinque promosse in A2, in B2 si continua a giocare

Il fine settimana appena concluso ha portato in dono il quadro completo delle cinque squadre che si sono guadagnate il diritto di giocare la prossima Serie A2 (al netto di rinunce come quella di Legnano, a cui potrebbero seguirne altre). I playoff di B2, invece, stanno entrando nel vivo e nel prossimo turno avremo i nomi delle ultime promosse in B1.

SERIE B1

Girone A:

Giusto Spirito Rubiera – Centemero Concorezzo 1-3 (25-20, 22-25, 12-25, 16-25)

Vicenza Volley – Giusto Spirito Rubiera 3-1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-17)

Centemero Concorezzo – Vicenza Volley 3-0 (25-18, 25-18, 25-18)

CLASSIFICA: Centemero Concorezzo 6, Vicenza Volley 3, Giusto Spirito Rubiera 0.

Sulla ruota del Girone A esce il 25-18. Per tre volte, infatti, la Centemero Concorezzo rifila questo netto punteggio alla Vicenza Volley e conquista la promozione in Serie A2. Partita dunque controllata dalle lombarde, che si uniscono a un foltissimo gruppo di squadre della regione e che concludono al meglio una stagione in cui hanno vinto anche il Girone A di regular season. Per le vicentine sfuma invece il sogno di tornare subito nella seconda serie nazionale

Girone B:

Fo.Co.L. Legnano – Azimut Giorgione 3-1 (19-25, 25-19, 25-21, 25-19)

Volley 2001 Garlasco – Fo.Co.L. Legnano 1-3 (12-25, 22-25, 25-20, 22-25)

Azimut Giorgione – Volley 2001 Garlasco 3-0 (25-19, 25-16, 25-17)

CLASSIFICA: Fo.Co.L. Legnano 6, Azimut Giorgione 3, Volley 2001 Garlasco 0.

Il Girone B dei playoff si presentava in qualche modo mesto all’ultima giornata, con la promozione già acquisita (e già “declinata”) dalla Fo.Co.L. Legnano. Ne conseguiva che l’ultima gara, quella tra Azimut Giorgione e Volley 2001 Garlasco si giocava solo per onor di firma. Ad imporsi sono le venete, che dunque salutano il loro pubblico con netto successo che però non lenisce l’amarezza per il salto di categoria non avvenuto.

Girone C:

Rothoblaas Volano – Csi Clai Imola 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)

GSO Villa Cortese – Rothoblaas Volano 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)

Csi Clai Imola – GSO Villa Cortese 3-0 (25-18, 25-16, 25-21)

CLASSIFICA: Csi Clai Imola 6, GSO Villa Cortese 3, Rothoblaas Volano 0.

Un ulteriore, netto 3-0 è quello che permette alla Csi Clai Imola, che dunque conclude a punteggio pieno la sua avventura nel Girone C dei playoff e conquista la promozione in A2. Ottima comunque la stagione della GSO Villa Cortese, che in questa sfida decisiva non riesce a reggere l’urto delle padrone di casa. Dopo tanti anni la piazza imolese torna, seppure con assetto molto diverso, nella seconda serie nazionale e può lanciarsi con grande energia nella prossima stagione.

Girone D:

Angelini Elettr. Cesena – FGL-Zuma Castelfranco 0-3 (22-25, 22-25, 18-25)

Energy System Catania – Angelini Elettr. Cesena 3-0 (26-24, 26-24, 25-18)

FGL-Zuma Castelfranco – Energy System Catania 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)

CLASSIFICA: FGL-Zuma Castelfranco 6, Energy System Catania 3, Angelini Elettr. Cesena 0.

Quella che era a tutti gli effetti come una delle sfide con il più alto tasso tecnico di tutti i playoff si risolve in una festa per la FGL-Zuma Castelfranco, che dunque riporta la Toscana in Serie A2. A nulla valgono gli sforzi della Energy System Catania, che pure combatte con volontà nella sfida decisiva ma si deve arrendere alle padrone di casa. A guidare le fiorentine in panchina è Marco Bracci, che oltre alla carriera da giocatore miete successi anche nel ruolo di tecnico.

Girone E:

Pantaleo Podio Fasano – Tenaglia Altino 2-3 (25-19, 25-20, 24-26, 22-25, 11-15)

Pieralisi Volley Jesi – Pantaleo Podio Fasano 2-3 (25-22, 25-27, 25-27, 25-20, 13-15)

Tenaglia Altino – Pieralisi Volley Jesi 3-1 (25-18, 25-21, 27-29, 25-17)

CLASSIFICA: Tenaglia Altino 5, Pantaleo Podio Fasano 3, Pieralisi Volley Jesi 1.

Il Girone E si conferma fino all’ultimo turno il più combattuto ed anche nell’ultima giornata è l’unico a proporre una gara che non termina per 3-0. Ad imporsi in quattro set è la Tenaglia Altino, capace di regolare la Pieralisi Volley Jesi e trovare il sorpasso all’ultima curva sulla Pantaleo Podio Fasano. L’abruzzese Altino torna in A2 dopo pochi anni di assenza, anche grazie alle buone prestazioni dell’ex LPM Morgana Giubilato.

SERIE B2

GIÀ PROMOSSE IN B1: VP Volley Canniccia, Star Volley Bisceglie, Pizza Club Novara, Trentino Energie Argentario, Lasersoft Riccione, EPAS Agocap PVT Modica.

Con sei squadre già promosse dalla B2 alla B1, il fine settimana appena trascorso ha dato il via alla fase finale e decisiva dei playoff. Entrambi i rami sono arrivati alle ultime doppie sfide, quelle che mettono in palio gli ultimi cinque posti nella categoria superiore. Tre successi esterni nelle gare di andata, con tutte le formazioni sconfitte che nella prossima giornata potranno ribaltare la situazione.

RAMO A, TERZA FASE:

Coopnovate Diavolirosa – Acrobatica Group Alessandria 3-0 (25-21, 25-16, 25-15)

Officina del Volley – Eagles Vergati 0-3 (15-25, 23-25, 19-25)

Zerosystem Modena – Pallavolo S.Giorgio Piacentino 1-3 (25-21, 26-28, 12-25, 25-25)

RAMO B, QUINTA FASE:

Traina Srl Caltanissetta – Futura Terracina 92 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-16)

Ariete Pallavolo Prato – Co.Ge. Vesuvio Oplonti 2-3 (25-22, 25-23, 20-25, 19-25, 15-17)