Coppa Piemonte U19 Regionali: è il gran giorno della Finale Alpignano-Cuneo

L’ultimo atto di una lunghissima stagione. Oggi ad Orbassano si giocherà la Finalissima della Coppa Piemonte degli Juniores U19 Regionali: di fronte l’Alpignano e l’AC Cuneo 1905 Olmo.

I torinesi arrivano all’appuntamento dopo il terzo posto nella regular season nel Girone B, dietro a Borgaro Nobis e Lucento: in Coppa, i biancoblu hanno superato il mini-girone con Accademia Borgomanero, Ivrea e Lascaris, prima di battere il Rosta ai Quarti di Finale (0-3) e la stessa Accademia Borgomanero nel doppio confronto di semifinale (1-0 sia all’andata che al ritorno); i biancorossi di mister Tolu invece, terzi nel Girone C alle spalle di Giovanile Centallo e Saviglianese, si sono imposti nel quadrangolare con Acqui, Novese e Cheraschese: ai Quarti, il 4-0 sul Mirafiori, mentre in semifinale il Cuneo ha sconfitto la Cheraschese in entrambi i match, con i punteggi di 4-1 e 1-2.

Chi alzerà l’ambito trofeo? Appuntamento alle 18.30 allo Stadio “Mazzola” di Orbassano.