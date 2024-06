Monchiero premia Graglia per la sua “vicinanza al territorio della Granda”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il tuo biglietto da visita è la tua costante presenza alle svariate manifestazioni cui partecipi giornalmente, confermano il tuo amore per i nostri Comuni più piccoli in favore dei quali ti sei sempre adoperato con encomiabile professionalità”.

Con questa motivazione il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, Franco Graglia ha ricevuto il “Premio attività produttive e alle persone che hanno dato lustro al paese” per l’anno 2024, donato dal Comune di Monchiero durante i festeggiamenti di San Fedele Sotto le Stelle.

“È un grande onore e una grande soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio della Granda, ricevere dalle mani del sindaco Riccardo Ghigo e la sua Amministrazione, questo prestigioso riconoscimento – commenta Franco Graglia -. Ringrazio di cuore tutti, sperando sempre di essere utile al territorio e ai Cuneesi”.