Domenica è il grande giorno della Barbaresco-Barolo 50K Ultra Trail

Finalmente la lunga attesa è finita e domenica 2 giugno andrà in scena il ritorno della spettacolare Barbaresco-Barolo 50K Trail Ultra, terza edizione. E’ una vera e propria sfida sportiva sulla distanza di cinquanta chilometri, per atleti veri e appassionati delle lunghe distanze in contesti outdoor.

Con previsioni meteo favorevoli, e un percorso che si presenta spettacolare e più verde che mai tutto è ormai pronto e, da diverse regioni e anche dall’estero, si attendono gli arrivi dei partecipanti alla suggestiva e iconica gara che titola i due prestigiosi vini, e percorre le Langhe nei suoi angoli più naturali, fatti di sentieri, a tratti aspri e selvaggi, boschetti, saliscendi, creste panoramiche e ovviamente vigne.

La gara parte alle ore 8 da Barbaresco e arriva a Barolo (sede della logistica e bus navette) con arrivo previsto alle 12 circa, dopo aver attraversato i comuni di Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Borgomale, Benevello, Lequio Berria, Albaretto Torre, Rodello, Sinio, Serralunga d’Alba, Castiglione Falletto.

L’evento organizzato da Triangolo Sport è patrocinato e sostenuto dalla Regione Piemonte, dall’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, da tutti i comuni interessati, e da tante altre realtà.

Tra i servizi anche un “Tajarin Party” finale con uova e tartufi Morra, formaggio e dolce e nel pacco gara anche bottiglia di barolo docg Bolmida, giubbino antivento, una confezione di tajarin Pastificio Langhe, prodotti Cascina San Cassiano (sugo d’arrosto e proteico sport), prodotto Ethic Sport, nuovi prodotti Fantolino, accesso gratuito alla Torre di Barbaresco il sabato e la domenica della gara.

Per i vincitori premi, Magnum e bottiglie di Barbaresco Produttori e Barolo Sordo Docg, scarpe e zaini Scott e Kailas. Per tutti i finisher medaglia esclusiva celebrativa. Ristori sul percorso e docce all’arrivo. Prevista un’ampia copertura professionale speaker, video, social e servizio fotografico gratuito per atleti.

