Super prestazione al “Rally del Taro” per Matteo Giordano e Manuela Siragusa!

Al “30° Rally del Taro”, secondo appuntamento dell’International Rally Cup – I.R.C. 2024, Matteo Giordano e Manuela Siragusa vincono il Trofeo 4RM, la power stage e la classe Rally3.

“Un bilancio perfetto per un fine settimana davvero tosto, in cui abbiamo dato tutto in una gara magnifica per atmosfera, organizzazione ed agonismo“. Il commento della coppia cuneese dopo il podio di Bedonia misura la gioia al termine di un rally già di suo molto impegnativo, reso difficile anche dalle vivaci condizioni meteo variate più volte tra sabato e domenica.

Alla lettura della classifica finale del rally parmense, sono 16.3 i secondi di vantaggio sull’equipaggio Mirco Straffi e Marco Nesti, con cui c’è stato un testa molto serrato e durato da inizio a fine gara.

Sulla Renault Clio Rally3 di Kimera Racing, in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti, la coppia Giordano-Siragusa ha chiuso al secondo posto la prima prova speciale, svoltasi sabato sera, per poi cambiare ritmo domenica con una serie di crono entusiasmanti che hanno permesso di arrivare in vetta e consolidare la prima posizione.

“Sapevamo che il “Taro” avrebbe avuto una classifica finale compatta, i margini d’errore erano pochi e noi siamo stati bravi nel colmare il gap creatosi sabato con asfalto misto asciutto e bagnato; la macchina è stata perfetta, abbiamo trovato un ritmo importante ed il 17.o posto assoluto nella classifica I.R.C. lo testimonia!“.

Forti della conferma di capoclassifica nel Trofeo 4RM, Matteo Giordano e Manuela Siragusa torneranno in gara nel fine settimana del 12 e 13 luglio, terza tappa del calendario I.R.C.: si va in Toscana per il “44° Rally Internazionale del Casentino” in programma in provincia di Arezzo.