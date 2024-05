Landscape Storymovers® inaugura il primo ufficio turistico da remoto e presenta i percorsi turistici dei pali delle memorie

È stato presentato ieri, 28 maggio 2024, il primo Ufficio Informazioni Accoglienza turistica da Remoto in Piemonte, il cui pannello è stato simbolicamente consegnato da Landscape Storymovers ai partner di progetto – Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG, Fondazione Cesare Pavese, Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli Unesco, Unione Collinare Vigne e Vini, Astesana Strada del Vino e del Cibo, Comuni di Calosso, Canelli, Castiglione Tinella, Moasca, Nizza Monferrato, Rocca d’Arazzo, San Marzano Oliveto.

Si tratta di un servizio innovativo, sviluppato grazie alle risorse delle attività di Fase 2 del Bando in Luce della Fondazione Compagnia di San Paolo, per cui il progetto Landscape Storymovers è stato selezionato insieme ad altri tredici progetti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nell’anno 2023.

Grazie un Qr Code, l’utente verrà indirizzato tramite chiamata, videochiamata o messaggistica, da ogni punto del territorio, a un addetto dell’Ufficio Turistico fisico che oggi ha sede nei locali dello IAT di Nizza Monferrato e che Landscape Storymovers ha in affidamento per conto del Comune da giugno 2023. In questo modo l’ufficio di Nizza, nella sua sede recentemente rinnovata con il layout dell’Ente Turismo LMR, diventerà di fatto un hub turistico per tutto il territorio.

I progetti futuri di Landscape Storymovers

La consegna dei pannelli è stata anche occasione per fare il punto sul progetto per l’anno 2024, un anno importante per il progetto Landscape Storymovers, che è stato selezionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo insieme ad altri quattro progetti per una ulteriore Fase 3 del Bando In Luce, in cui il team, composto da a Mauro Carbone (esperto in destination management e sviluppo territoriale, consulenza per la creazione di modelli narrativi a misura di ospiti internazionali, ex direttore Ente Turismo LMR e esperto dell’area di progetto), Matteo Campagnoli (guida turistica abilitata, attore e regista teatrale, imprenditore e direttore area vendite e commerciale, ex titolare di tour operator), Alessia Porani (direttore tecnico di agenzia viaggi, esperta in creazione di pacchetti turistici) e Elena Romano (project manager, attrice e formatrice teatrale, accompagnatore turistico, titolare di tour operator e imprenditore nel campo dell’enogastronomia) verrà accompagnato in un percorso di incubazione imprenditoriale fino al mese di novembre 2024 da “2i3T “ società costituita dall’Università degli Studi di Torino unitamente a partner istituzionali quali Città Metropolitana di Torino, Fondazione LINKS e Finpiemonte SpA con l’obiettivo di sviluppare l’economia del territorio valorizzando i risultati della ricerca scientifica. Il percorso prevede la partecipazione di Landscape Storymovers alla Fiera TTG di Rimini per la presentazione dei suoi prodotti culturali ad uso turistico (le Experience).

In questa occasione è stato anche presentato il progetto “Cammini e Ciclovie delle Memorie”, finanziato tramite le risorse del Bando TOCC 2023 che il Teatro degli Acerbi si è aggiudicato. Grazie alla collaborazione con Movimento Lento Network sono stati mappati venti nuovi percorsi narrati, da fare a piedi o in bicicletta a partire dai 54 Pali delle Memorie installati sul territorio in questi anni grazie alle risorse del Bando in Luce. Tutti i percorsi fruibili gratuitamente sono stati pubblicati sulla piattaforma internazionale di turismo outdoor “OutdoorActive”.

Annunciata anche la terza edizione e dello Storymoving Festival “Voci, Terra e Uomini” dal 30 giugno al 30 agosto 2024. Dieci saranno gli appuntamenti in cui, con diverse forme e linguaggi, verrà esplorato il dialogo costante tra gli uomini e la terra attraverso la Voce nelle sue varie declinazioni.