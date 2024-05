Giornata mondiale del donatore di sangue: “24 ore di Solidarietà”

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, attraverso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale Interaziendale e con il contributo della Fondazione Ospedale Cuneo organizza, con lo slogan “24 ore di Solidarietà”, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue in programma il prossimo 14 giugno, una raccolta straordinaria di plasma con apertura 24 ore consecutive del Centro Trasfusionale per le donazioni di plasma in aferesi.

Il progetto presenta una duplice efficacia: sui volumi di plasma raccolto e come promozione della donazione di plasma tra i donatori.

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, sede della Struttura complessa: “L’Italia non è ad oggi autosufficiente nella raccolta di plasma da donatore per la produzione di Immunoglobuline che quindi devono essere acquistate sul mercato internazionale, dove nell’epoca post-Covid si è assistito ad un calo della produzione mondiale con un enorme aumento dei costi, quando sia possibile reperirle. Abbiamo dunque colto l’occasione della Giornata Mondiale del 14 giugno per mettere il Centro Trasfusionale dell’ospedale S. Croce a disposizione dei cittadini per 24 ore, in una sorta di staffetta della solidarietà, per la raccolta di plasma. Lo stesso servizio sarà attivo nelle sedi di Savigliano e Mondovì. Credo sia fondamentale attivare iniziative come questa, che hanno un forte impatto sulla popolazione e in genere una ricaduta positiva in termini di sensibilizzazione al dono. Ricordiamoci che i donatori sono indispensabili, senza di loro si fermerebbe l’attività dell’ospedale.”



Ci si può prenotare telefonicamente allo 0171 642291.

Non è possibile prenotare la donazione di plasma se si è un candidato donatore alla prima donazione.

Paola Manzini è il direttore del Servizio Trasfusionale interaziendale: “Nel corso del 2023 sono state raccolte al S. Croce 8341 unità di sangue intero ed effettuate 3466 donazioni di plasma in

aferesi, entrambe con un incremento attorno al 6% rispetto all’anno precedente. Sono state prodotte inoltre 2500 unità di piastrine con un incremento del 10% rispetto al 2022 e conferite all’industria per la produzione di immunoglobuline e plasma-derivati 4370 litri di plasma con un aumento dell’8% rispetto al 2022. Con il sangue raccolto abbiamo supportato tutte le necessità trasfusionali del nostro ospedale e delle strutture sanitarie con esso convenzionate, il fabbisogno dell’ospedale di Verduno e collaborato a supportare la Sardegna, l’Abruzzo a causa di un attacco hacker, e in alcune occasioni l’ospedale di Novara”.

All’evento, a Cuneo, collabora la Fondazione Ospedale Cuneo che sia con la definizione di materiale di promozione dell’evento (cartellonistica), sia con l’offerta del ristoro post-donazione. Silvia Merlo: “La Fondazione Ospedale Cuneo ha aderito con piacere a questa Giornata di solidarietà in quanto riteniamo di fondamentale importanza veicolare il messaggio sul valore delle donazioni di plasma e trasmettere un segnale di presenza attiva nel nostro territorio, ancora una volta a beneficio della salute di tutta la collettività provinciale”.

L’evento sul territorio

Sarà possibile prenotare per le donazioni di plasma anche presso le sedi dell’Asl CN1: Centro trasfusionale di Savigliano (tel. 0172 719265) e di Mondovì (tel. 0174 677184).

Nell’ambito delle sedi di Savigliano e Mondovì, di cui è responsabile Silvia Tavera, nel corso del 2023 sono state raccolte 11628 unità di sangue intero e di 3714 unità di plasmaferesi con un incremento rispettivamente del 6 e del 4% rispetto all’anno precedente. Tale attività ha consentito di rispondere alle necessità trasfusionali degli ospedali afferenti al servizio (Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì, Ceva) e per la clinica Città di Bra ed ospedali di Verduno, Novara, Sassari, Cagliari. Inoltre sono stati conferiti all’industria di più di 5400 litri di plasma per la produzione di immunoglobuline e plasmaderivati.