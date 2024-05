A piedi e con il treno tra le langhe e il Monferrato

A piedi e a ritmo lento, la magia di alcune storiche tratte ferroviarie e la bellezza di alcuni tra i paesaggi collinari più spettacolari del Piemonte, tra le Langhe, il Roero e il Monferrato (alessandrino, astigiano ed acquese). Itinerari per tutti, da percorrere in tutte le stagioni.

GLI ITINERARI:

In treno a Pocapaglia, tra le spettacolari Rocche del Roero, con la ferrovia Torino-Alba

Da Santa Vittoria d’Alba ad Alba, lungo il Tanaro con la ferrovia Torino-Alba

Da Alba a Neive tra le colline del Barbaresco, lungo la ferrovia del Vino e del Tartufo

Da Neive a Santo Stefano Belbo, a piedi tra le colline di Cesare Pavese e i vigneti di moscato, lungo la ferrovia turistica Castagnole delle Lanze-Nizza Monferrato

Da Neive a Castagnole Lanze: tra le colline della Bassa Langa, con la ferrovia Alba-Asti

Da Castagnole delle Lanze a Motta di Costigliole: tra le creste collinari affacciate sul Tanaro e i resti dell’antica ferrovia ottocentesca

Da Alice Bel Colle, il paese di Luigi Tenco, a Maranzana, con il grandioso castello e i celebri pupazzi, fino al ricetto medievale di Mombaruzzo, con la ferrovia Asti-Acqui Terme;

Da Acqui Terme a Strevi: con la ferrovia per Alessandria, tra le vigne di brachetto e moscato

Da Terzo a Rocchetta Palafea e a Castel Rocchero, con la ferrovia Acqui-Asti e Acqui-Savona

Dall’Appennino alle colline dell’Ovadese, passando per Rossiglione e per Molare con il suo arcigno castello, con la ferrovia Acqui Terme-Ovada-Genova

I bianchi calanchi del Parco di Piana Crixia e l’antico borgo Spigno Monferrato, con la ferrovia Acqui Terme-San Giuseppe di Cairo

Da Moncalieri a Chieri, la collina torinese con la ferrovia Torino-Chieri.

L’AUTORE

Diego Vaschetto. Laureato in Scienze geologiche all’università di Torino, ha svolto collaborazioni come fotografo con alcune riviste ed è stato consulente scientifico nella stesura di guide escursionistiche. Per Edizioni del Capricorno ha pubblicato, tra gli altri: Dolomiti fortificate (2021), A piedi sul mare della Liguria (2020), I più spettacolari sentieri panoramici in Piemonte e Valle d’Aosta (2021) e A piedi sul mare della Costa Azzurra (2023).

