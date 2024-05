A Mondovì la consegna del ‘Gasco’ 2023 alla Fipav Piemonte

Ilè stata una giornata buia per la pallavolo italiana., giocatrice italiana in forza all’Igor Novara Volley, fu trovata morta dopo essere precipitata dal sesto piano dell’albergo dove alloggiava con le compagne di squadra, ad Istanbul. Era in Turchia per una gara di Champions League e le motivazioni del suo gesto sono rimaste un mistero impenetrabile. Ituma aveva 18 anni. La sua fine tragica ha colpito profondamente il mondo sportivo. Poche settimane dopo, a Mondovì, durante l’assegnazione della 18ª edizione del, fu resa nota la decisione, inedita per il riconoscimento, di conferirlo alla memoria della giovane atleta.

Il premio ‘Piero Gasco’ ricorda il nome e l’opera di un grande monregalese, medico di professione e dirigente sportivo per passione. Agì sempre nella radicata convinzione che lo sport ricoprisse un formidabile valore sociale e morale, una componente importante per il benessere dell’individuo. Gasco portò avanti questa idea spendendosi generosamente in prima persona nel sostegno e nella promozione di iniziative di alto valore sociale. Ecco perché il riconoscimento a lui intitolato, promosso dall’associazione ‘Piero Dardanello’ in collaborazione con ‘Tuttosport’ e sostenuto dalla famiglia Gasco e dal Rotary Club di Mondovì, assegna ogni anno la targa a un atleta che si sia distinto per i risultati agonistici e, al contempo, per le azioni solidaristiche. Il premio assegnato alla memoria di Ituma ha avuto come destinatario il Comitato Fipav Piemonte, allo scopo di realizzare iniziative in favore di atlete ed atleti del vivaio pallavolistico regionale. Iniziative che sono state svelate domenica 12 maggio, alla cerimonia di consegna che si è tenuta al palazzetto dello sport ‘Nino Manera’ di Mondovì, a margine delle finali dei campionati regionali di volley Under 14 femminile e Under 15 maschile organizzate dalla società LPM Pallavolo Mondovì.

Una delegazione formata da Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Piero Dardanello’, Giovanni Gasco, in rappresentanza della famiglia, e Anna Breida, presidente del Rotary Club di Mondovì, ente sostenitore del riconoscimento fin dalla prima edizione, ha incontrato il presidente del Comitato Fipav del Piemonte, Paolo Marangon, per la consegna del premio ‘Gasco’. È stato un momento di emozione palpabile, nel ricordare ad un anno di distanza una così assurda tragedia, come ben evidenziato nelle parole del presidente Marangon: «Vogliamo far sì che questo premio sia utilizzato per dare un supporto psicologico alle atlete e agli atleti più giovani, che si trovano a dover affrontare le prime pressioni legate ai risultati sportivi e non solo. In questo senso, la nostra volontà è attivare iniziative a beneficio dei pallavolisti delle selezioni regionali».