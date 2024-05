Coppa Piemonte Prima Categoria – E’ tempo di Finale! Tre Valli contro Bsr Grugliasco per realizzare il sogno

Una lunga cavalcata con due prime fasi complicate e ricche di grandi insidie, fino alla semifinale contro lo Sporting Club di Torino.

Ora manca solamente più un piccolo tassello, quello più importante, al Tre Valli nella rincorsa al trofeo di Coppa Piemonte Prima Categoria. La formazione di coach Michele Del Vecchio dovrà vedersela contro il Bsr Grugliasco in uno scontro diretto che avrà luogo questa sera alle 20.00 nello stadio di Moretta.

I torinesi arrivano all’appuntamento forte del secondo posto conquistato nel Girone D con annessa qualificazione ai play off direttamente al terzo turno considerato il vantaggio maturato sulle inseguitrici. Per il Bsr Grugliasco il sogno promozione è sfumato di un solo punto in favore dell’FC Torinese 1894 al termine di un lungo testa a testa.

Il Tre Valli, invece, ha mantenuto la categoria con una stagione in crescendo dando la svolta con l’arrivo proprio di Del Vecchio in panchina. Monregalesi che dovranno prestare grande attenzione al tandem offensivo torinese guidato da Lorusso e La Malva, autori di ben 49 reti in stagione.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Finale

Bsr Grugliasco – Tre Valli