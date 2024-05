A Caramagna il 5 maggio seconda edizione del Raduno statico di auto, moto, bici e trattori

Nella giornata di domenica 5 maggio avrà luogo a Caramagna Piemonte la seconda edizione del Raduno statico di auto, moto, bici e trattori storici. Novità rispetto alla scorsa edizione sarà la presenza di auto e moto sportive.

I mezzi saranno esposti tra le vie del concentrico cittadino e la giornata avrà inizio alle ore 9,00 con le iscrizioni dei partecipanti al raduno.

Dalle ore 10,30 in Piazza Castello avrà luogo un’esibizione automobilistica organizzata da Savigliano Corse. Per le iscrizioni a tale esibizione è possibile procedere in loco o rivolgersi all’ente organizzatore.

Nel corso di tutta la giornata si terrà, in Via Luigi Ornato, la fiera primaverile e presso il Polivalente sarà possibile ammirare la mostra “Esercizi di immaginazione” a cura di Tiziana Cravero, Carlo Visconti ed Antonella Tavella.

Sempre presso il Polivalente avrà luogo la mostra di biciclette storiche e militari.

Nel corso della giornata si svolgerà per i partecipanti al raduno il pranzo organizzato dalla Pro Loco cittadina.