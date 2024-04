Coppa Piemonte Prima Categoria – Tre Valli con lo Sporting Club a novanta minuti da un sogno chiamato “Finale”!

Mancano solamente novanta minuti e poi sarà finale. Le quattro squadre ancora in corsa per la Coppa Piemonte Prima Categoria, infatti, si daranno battaglia nelle semifinali di ritorno della manifestazione.

Dopo l’1-1 dell’andata si deciderà in casa il destino del Tre Valli che attende i torinesi dello Sporting Club. Una gara che promette scintille con i ragazzi di coach Michele Del Vecchio che stanno dimostrando un ottimo momento di forma anche in campionato dove nelle ultime quattro gare hanno raccolto ben otto punti.

Gli ospiti dal canto loro si trovano al quarto posto in classifica nel Girone D. Posizione che, attualmente, non significherebbe neanche approdo ai play off visto il ritardo di nove lunghezze rispetto al Mirafiori.

Nell’altra semifinale parte con i favori del pronostico il Bsr Grugliasco che arriva all’appuntamento con il vantaggio di 2-1 maturato all’andata.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma delle Semifinali

Bsr Grugliasco – Gravellona San Pietro (and. 2-1)

Tre Valli – Sporting Club (and. 1-1)