News dal Distretto del Cibo del Roero

Il Distretto del Cibo del Roero ha organizzato nei giorni 22 aprile e 23 aprile due importanti momenti previsti dalla sua attivita’: il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci.

In primis, il Consiglio di Amministrazione, dopo avere accettato le dimissioni del Vice Presidente Roberto Cerrato, lo ha indicato nel ruolo di Direttore del Distretto, per dare forza alle attivita’ operative che nel 2024 saranno molteplici sia nella parte di presenza sul territorio, sia dal punto di vista dei Bandi che a breve usciranno a livello regionale e nazionale, che consentiranno di dare un impulso molto forte al territorio roerino e le attivita’ in particolare. Cosi’ da costituire con la dott. Ssa Federica Rosa una direzione e segreteria efficace e competente.

Il Presidente del Distretto, Silvio Artusio Comba nel corso della Assemblea partecipata dai comuni soci e dalle Associazioni di Categoria, ha tracciato il bilancio delle attivita’ 2023. Tale documento che e’ stato approvato all’unanimita’ andra’ spedito alla Regione Piemonte entro il 30 Aprite. Le principali attivita’ realizzate sono state: la definizione della grafica del Distretto del Cibo e delle indicazioni per il suo utilizzo, in quanto il Consiglio di Amministrazione si e’ espresso favorevolmente ad inviare il logo a tutti i Comuni Soci al fine di contribuire alla valorizzazione del brand ed a fare conoscere lo stesso Distretto.

Si sta lavorando alla creazione del sito web interattivo fondamentale ad informare in tempo reale ai Soci le novita’, la possibilita’ di scaricare documentazione, e la valorizzazione del territorio del Roero.

E’ in corso la stampa e la realizzazione di materiale informativo e sara’ realizzato un kit per partecipare alle fiere ed eventi in programma nel Roero e non solo.

A ottobre 2023 il Distretto si e’ ritrovato, grazie alla rete di contatti del Mercato Ortofrutticolo del Roero, con due realta’ importanti nel panorama mercatale italiano: il Mercato di Rimini e quello di Parma.

Recentemente a marzo, il Distretto ha partecipato all’incontro nazionale dei Distretti del Cibo svoltosi in Regione Piemonte e presso l’Universita’ di Scienze gastronomiche di Pollenzo.

E’ in corso un importante collaborazione che portera’ ad un Protocollo di Intesa per attivita’ comuni con il comune di Torino, in particolare con l’Assessorato al Commercio grazie all’amicizia con l’assessore di riferimento il dottor Paolo Chiavarino.

E’ un obiettivo importante per il Distretto lavorare alla costituzione di due tavoli permanenti di lavoro, per progetti innovativi in campo agricolo con le Associazioni di Categoria e le aziende agricole.

E’ in atto la costruzione della struttura operativa del Distretto per essere pronti alla predisposizione del Bandi che finanzieranno le attivita’.

Dichiara il Presidente Silvio Artusio Comba: “Siamo partiti con il piede giusto e crediamo molto nelle potenzialita’ del Distretto del Roero; solo facendo qualita’ potremo continuare ad essere

competitivi e vogliamo costruire una associazione forte che rappresenti dal locale ai livelli internazionali quelle peculiarita’ che tutti ci invidiano. Stiamo organizzando la struttura operativa e ringrazio Roberto Cerrato che ha accettato il nostro invito a lavorare come Direttore in questo progetto, e ringrazio tutto il CDA che lavora all’unisono sin dall’inizio”

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: oltre al Presidente Silvio Artusio Comba, Marco Scuderi in rappresentanza dell’ACA e ASCOM BRA, Luca Truzzi di Coldiretti in rappresentanza delle associazioni di categoria appunto Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Valerio Rosa, il Mercato di Canale con il sindaco di Canale Enrico Faccenda, Giacomo Badellino in rappresentanza di Associazione Valorizzazione Roero.

Direttore: Roberto Cerrato.