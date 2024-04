Hockey su prato, A Elite/F: sconfitta di misura in Sicilia per la Lorenzoni BCC (4-3 Valverde)

Nell’ultima giornata (d’andata) del campionato di Elite, ieri la Lorenzoni BCC ha affrontato la squadra del Valverde di Catania in una trasferta esterna che si preannunciava per nulla facile. Le siciliane, infatti, approdate nel massimo campionato e dopo la breve retrocessione della scorsa stagione, si sono dimostrate da subito squadra neopromossa totalmente rinnovata e potenziata che ha dato fili da torcere a tutte.

Le braidesi del Presidente Calonico, però, forti del successo della precedente giornata, sono entrate in campo decise ed al primo corto ottenuto sono andate in vantaggio con una bella deviazione di Carla Servadio cui hanno risposto, dopo poco, le etnee pareggiando anch’esse su azione di corner corto.

È stata una partita scoppiettante con grandi cambi di fronte e al secondo goal braidese di Lisa Di Blasi, raddoppiava la Ramirez riportando il Valverde in parità. Riprendeva coraggio la squadra di casa che acciuffava il vantaggio con Alcaraz cui rispondeva Sabrina Raimo con un rapido contropiede dei suoi. Non ci si accontentava del pareggio e nella foga di portare a casa i tre punti si subiva ancora una rete, dimostrando sì coraggio e generosità, ma anche qualche fragilità di troppo in difesa.

Ora la classifica vede le isolane appaiate a 15 punti e al terzo posto le braidesi staccate di 6 lunghezze. Non si potrà più sbagliare contro le Amsicorine di Cagliari che verranno ricevute domenica 28 alle ore 15 all’Augusto Lorenzoni di Bra.

cs